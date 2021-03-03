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"Россети Кубань" в четыре раза увеличит мощность подстанции "Кужорская" в Адыгее

Россети Кубань в четыре раза увеличит мощность подстанции Кужорская в Адыгее

3 марта 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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«Россети Кубань» проведет масштабную реконструкцию одного из крупных питающих центров Майкопского района Республики Адыгея – подстанции 35 кВ «Кужорская» и отходящей воздушной линии электропередачи 10 кВ. После модернизации мощность энергоузла увеличится в четыре раза и составит 20 МВА.

Подстанция «Кужорская» обеспечивает электроэнергией пять населенных пунктов: станицу Кужорская, хутора Октябрьский, 17 лет Октября, Кармир-Астх и Трехречный с общей численностью населения свыше четырех тысяч человек. Кроме того, она питает важный для экономики региона объект АПК – молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока компании «Мирный – Адыгея». Агрохолдинг готовится к расширению производства, а это потребует дополнительных энергомощностей.   

На подстанции специалисты установят два силовых трансформатора общей мощностью 20 МВА, выполнят техническое переоснащение устройств релейной защиты и автоматики, другого подстанционного оборудования. Также будет проведена реконструкция с увеличением сечения провода отходящей от подстанции воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 11 км.

Завершить реконструкцию энергетики планируют в четвертом квартале 2021 года.

Напомним, в ближайшие пять лет компания «Россети Кубань» планирует направить на развитие электросетевого комплекса Республики Адыгея 5,4 млрд рублей. В 2021 – 2023 годах запланирована реконструкция важных питающих центров Адыгеи: подстанций 110 кВ «Северная» и «Черемушки» в Майкопе, 35 кВ «Кужорская», «Тульская», «Садовая» в Майкопском районе и «Комбизавод» в Гиагинском районе республики. Реализация этих проектов позволит обеспечить прирост энергомощностей на 195 МВА к 2023 году. Это создаст возможность для подключения новых бытовых и промышленных потребителей.

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Источник: Россети Кубань

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