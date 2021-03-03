На Машиностроительном заводе (ПАО «МСЗ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области) создан производственный участок по фабрикации топлива для реактора CFR-600 – флагманского проекта КНР в области реакторов на быстрых нейтронах.

В рамках реализации проекта на предприятии была проведена модернизация производства топлива для «быстрых» реакторов. Создано и смонтировано уникальное оборудование, на котором уже изготовлены макеты тепловыделяющих сборок реактора CFR-600 для проведения испытаний.

Новый производственный участок создан для исполнения экспортного контракта между АО «ТВЭЛ» и китайской компанией CNLY (входит в корпорацию CNNC) на поставку уранового топлива для строящегося энергоблока с реактором CFR-600, включая стартовую загрузку, а также перегрузки топлива в течение первых семи лет. Начало поставок топлива CFR-600 в Китай намечено на 2023 год.

«Российская атомная отрасль обладает уникальным сорокалетним опытом эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, а также производства топлива для таких установок. Топливный дивизион Росатома полностью выполняет свои обязательства в рамках российско-китайского сотрудничества по развитию технологий быстрых реакторов. Это уникальные проекты, когда топливо зарубежного дизайна производится именно в России. Первый китайский реактор на быстрых нейтронах CEFR с 2010 года работает на топливе, изготовленном на Машиностроительном заводе, а для поставок топлива CFR-600 команда специалистов ПАО «МСЗ» и АО «ТВЭЛ» успешно выполнила сложный высокотехнологичный проект по модернизации производства», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Особенностью нового участка также является его универсальность: на этом оборудовании будет изготавливаться топливо, предназначенное как для китайских реакторов CFR-600 и CEFR, так и для российского реактора БН-600 Белоярской АЭС. Уже в ближайшее время здесь начнется выпуск штатной продукции для БН-600.

Контракт на поставку топлива для CFR-600 был заключен в декабре 2018 года в рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китайской Народной Республики демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Фактически это часть масштабной комплексной программы сотрудничества в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. В частности, речь идет о серийном сооружении новейших российских энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению 3+, на двух площадках в Китае (АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу»). Пакет межправительственных документов и рамочных контрактов по этим проектам были подписаны в 2018 году в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Топливная компания ТВЭЛ, помимо производства уранового топлива, также активно разрабатывает и внедряет технологии фабрикации уран-плутониевого топлива для быстрых реакторов из вторичных продуктов ядерного топливного цикла. В частности, на Горно-химическом комбинате в г. Железногорске Красноярском крае создано производство оксидного МОКС-топлива, которое уже поставляется для реактора БН-800 Белоярской АЭС. На площадке Сибирского химического комбината в г. Северске Томской области создается производство по фабрикации нитридного СНУП-топлива для будущего реактора БРЕСТ-ОД-300.

Машиностроительный завод (ПАО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru