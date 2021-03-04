В России создадут федеральный центр по водородной энергетике

На выездном совещании президента РАН академика Александра Михайловича Сергеева с представителями науки и бизнеса в Черноголовке было поддержано предложение о создании федерального центра развития технологий для водородной энергетики. Проект будет базироваться на консорциуме «Технологическая водородная долина», его цель — объединение усилий разработчиков водородных технологий из институтов РАН в партнерстве с университетами для доведения технологий до пилотного, опытно-промышленного и промышленного уровня.

Выработка энергии из неисчерпаемых по человеческим масштабам источников — ветра, солнца, воды, — как правило, происходит неравномерно. Существуют временные (сезонные колебания) и территориальные особенности — где-то получение энергетических ресурсов из возобновляемых источников крайне перспективно, в другом месте — не оправдывает затраченных усилий. Поэтому всегда возникает проблема — как аккумулировать и транспортировать излишки получаемой энергии. Одним из веществ, помогающих собрать выработанную энергию и удобно переместить в выбранную локацию, является водород. Он может быть получен за счет электролиза воды, а при нехватке электроэнергии использован в электрохимических источниках тока.

«Картина получается весьма привлекательная, но возникают вопросы с хранением водорода, его транспортировкой на дальние расстояния. Поэтому современная водородная энергетика занимается разработкой технологий получения различных носителей водорода и их использования. Например, привычные всем углеводороды (а вместе с ними и другие типы органики — спирты, эфиры) являются перспективными носителями водорода. Эти соединения могут быть получены за счет синтеза из водорода и монооксида или диоксида углерода, транспортированы на дальние расстояния за счет уже существующей инфраструктуры, а далее водород обратно выделен в месте его потребления. Однако это один из возможных вариантов, для создания новых способов работы с возобновляемыми источниками энергии необходим комплексный подход, поэтому в конце прошлого года был создан консорциум “Технологическая водородная долина”», — рассказывает заведующий отделом гетерогенного катализа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» кандидат химических наук Павел Валерьевич Снытников.

В консорциум входят ИК СО РАН, Томский политехнический университет, Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Самарский государственной технический университет и Сахалинский государственный университет. Участники планируют вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

«В настоящее время рассматривается реализация одного из возможных, совместных с госкорпорацией “Росатом” и ОАО “РЖД” проектов — создание водородного поезда на Сахалине. Здесь уже функционирует завод по сжижению природного газа, паровая конверсия которого сегодня является наиболее дешевым способом получения водорода. Поэтому Сахалин — весьма удобная площадка для отработки вышеобозначенного спектра технологий и возможного последующего экспорта водорода, например в Японию», — говорит Павел Снытников.

Кроме решения конкретных прикладных задач, у консорциума есть более важная роль — предполагается, что он станет базой для формирования «Технологического центра водородных технологий». Идею создания подобного федерального центра поддержали на выездном совещании президента РАН академика А. М. Сергеева с представителями бизнеса и научных организаций, входящих в консорциум, проводимом в ИПХФ РАН. Местом для расположения будущей научной организации выбрали Черноголовку (Московская область), а ведущим партнером — ТПУ, который также займется формированием Комплексной научно-технологической программы (КНТП) по водородным технологиям. Основная ее суть — доведение научных разработок до промышленной реализации при паритетном софинансировании со стороны заинтересованных промышленных партнеров и государства.