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НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ

НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ

5 марта 2021, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ «Численное моделирование электрических полей на переменном и постоянном токах изоляторов воздушных линий».

Первое и второе заседания прошли в формате онлайн 28.10.2020 и 24.02.2021. В состав рабочей группы WG B2.80 от РНК СИГРЭ входит Курьянов Василий Николаевич, НИУ «МЭИ».

Рабочей группой рассматриваются ряд вопросов:

  • Использование моделирования электрического поля при проектировании изоляторов – опыт и вопросы;
  • Влияние температуры, загрязнений, дождя, льда, солнечного света, температуры проводника, температуры воздуха и т. д.
  • Обсуждение сложности получаемых моделей, что необходимо дополнительно рассматривать. Какие упрощения могут быть приемлемыми?
  • Обсуждение оценки результатов моделирования, что необходимо оценивать?
  • Обсуждение вопросов о сравнении результатов тестирования и моделирования.
  • Рассматриваются вопросы о влиянии допусков и неопределенностей на получаемые модели;
  • Дискуссия о гибридных методах моделирования.

Следующее заседание запланировано в онлайн формате в июне 2021 года.

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Источник: РНК СИГРЭ

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