НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ «Численное моделирование электрических полей на переменном и постоянном токах изоляторов воздушных линий».

Первое и второе заседания прошли в формате онлайн 28.10.2020 и 24.02.2021. В состав рабочей группы WG B2.80 от РНК СИГРЭ входит Курьянов Василий Николаевич, НИУ «МЭИ».

Рабочей группой рассматриваются ряд вопросов:

Использование моделирования электрического поля при проектировании изоляторов – опыт и вопросы;

Влияние температуры, загрязнений, дождя, льда, солнечного света, температуры проводника, температуры воздуха и т. д.

Обсуждение сложности получаемых моделей, что необходимо дополнительно рассматривать. Какие упрощения могут быть приемлемыми?

Обсуждение оценки результатов моделирования, что необходимо оценивать?

Обсуждение вопросов о сравнении результатов тестирования и моделирования.

Рассматриваются вопросы о влиянии допусков и неопределенностей на получаемые модели;

Дискуссия о гибридных методах моделирования.

Следующее заседание запланировано в онлайн формате в июне 2021 года.