Новым президентом НП "Ассоциация Электрокабель"
5 марта 2021, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2
Отрасль: Электроэнергетика
НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ «Численное моделирование электрических полей на переменном и постоянном токах изоляторов воздушных линий».
Первое и второе заседания прошли в формате онлайн 28.10.2020 и 24.02.2021. В состав рабочей группы WG B2.80 от РНК СИГРЭ входит Курьянов Василий Николаевич, НИУ «МЭИ».
Рабочей группой рассматриваются ряд вопросов:
Следующее заседание запланировано в онлайн формате в июне 2021 года.
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