05 марта 2021 года, Москва, Россия – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

млн рублей

Наименование показателя 2020г. 2019г. Динамика Выручка 230 592 242 700 -5,0% Услуги по передаче электроэнергии 222 409 223 144 -0,3% Услуги по технологическому присоединению 5 033 17 235 -70,8% Себестоимость и управленческие расходы 183 791 183 401 0,2% Прибыль от продаж 46 801 59 299 -21,1% EBITDA 126 550 129 358 -2,2% Чистая прибыль 39 965 58 139 -31,3%

1. без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг, переоценки стоимости основных средств, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества в условиях неблагоприятной экономической ситуации на фоне развития пандемии короновирусной инфекции (Covid-2019).

Выручка компании за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 12 108 млн рублей или на 5,0%. По основным видам деятельности:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии снизилась на 735 млн рублей, или на 0,3%, в том числе за счет:

• снижения выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 3 326 млн рублей (на 8,3%) в связи со снижением объема нормативно-технологических потерь электроэнергии, предъявленных по договорам оказания услуг на передачу, в результате падения спроса на электропотребление;

• роста выручки по передаче мощности на 2 591 млн рублей (на 1,4%) вследствие роста тарифа с 01.07.2019 и с 01.07.2020 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности.

- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 12 202 млн рублей (на 70,8%) меньше, чем за 2019 год в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;



По итогам 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 39 965 млн рублей, что на 31,3% меньше, чем за 2019 год.

Скорректированная EBITDA составила 126 550 млн рублей, что на 2 808 млн рублей или на 2,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Такой результат обусловлен снижением финансового результата в виде санкций за нарушение договорных обязательств в связи с приостановлением судами взыскания неустоек, штрафов, пеней в период пандемии короновирусной инфекции (Covid-2019). Без учета данного фактора рост скорректированной EBITDA составляет 0,6%.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года



Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 567 949 млн рублей, что на 35 625 млн рублей (на 2,3%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 389 204 млн рублей, оборотных активов – 178 745 млн рублей.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 42 026 млн рублей (на 3,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (39 965 млн рублей), отражением переоценки внеоборотных активов на сумму 13 490 млн рублей, корректировки прибыли прошлых лет на сумму 673 млн рублей в соответствии с установленными правилами ведения бухгалтерского учета (перенос дооценки с добавочного капитала по списываемым основным средствам согласно ПБУ 6/01) и распределением прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в размере 12 102 млн рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.05.2020 № 24).

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (решение ВОСА от 31.12.2019 № 23), в размере 11 229 млн рублей, общая сумма дивидендов за 2019 год составила 23 331 млн рублей.

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам с учетом задолженности по начисленным процентам за отчетный период увеличилась на 2 099 млн рублей (на 0,9%) и составляет 229 158 млн рублей. В 2020 году ПАО «ФСК ЕЭС» размещены облигации на сумму 30 000 млн рублей, погашено займов на сумму 27 415 млн рублей.



Бухгалтерская отчетность за 2020 год по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/