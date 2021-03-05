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5 марта 2021, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
5 марта 2021 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за 2020 год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ (ДЗО), которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Выручка Компании по итогам 2020 года составила 15,8 млрд рублей. Изменение выручки в 2020 году относительно 2019 года обусловлено отражением в доходах 2019 года промежуточных дивидендов ДЗО. Без учета данного фактора выручка в 2020 году выросла на 8,2%.
Чистая прибыль по итогам 2020 года – 29,5 млрд рублей. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 12,3 млрд рублей.
Себестоимость продаж сократилась на 5,4% до 4,4 млрд рублей.
Чистые активы Компании достигли 496,8 млрд рублей, превысив уставный капитал на 295,9 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ПАО «Россети»:
|
Наименование показателя
|
2020
|
2019
|
Динамика, %
|
Выручка, млн руб.
|
15 753
|
39 435
|
(60,1)
|
Выручка без учета дивидендов, млн руб.
|
3 437
|
3 177
|
8,2
|
Себестоимость продаж, млн руб.
|
(4 405)
|
(4 658)
|
(5,4)
|
Чистая прибыль, млн руб.
|
29 546
|
135 245
|
(78,2)
|
Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений, млн руб.
|
12 335
|
37 426
|
(67,0)
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