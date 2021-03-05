 
Модернизация

ПАО "Россети" объявляет финансовые результаты за 2020 год по РСБУ

ПАО Россети объявляет финансовые результаты за 2020 год по РСБУ

5 марта 2021, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
198

5 марта 2021 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за 2020 год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ (ДЗО), которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Выручка Компании по итогам 2020 года составила 15,8 млрд рублей. Изменение выручки в 2020 году относительно 2019 года обусловлено отражением в доходах 2019 года промежуточных дивидендов ДЗО. Без учета данного фактора выручка в 2020 году выросла на 8,2%.

Чистая прибыль по итогам 2020 года – 29,5 млрд рублей. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 12,3 млрд рублей.

Себестоимость продаж сократилась на 5,4% до 4,4 млрд рублей.

Чистые активы Компании достигли 496,8 млрд рублей, превысив уставный капитал на 295,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»:

Наименование показателя

2020

2019

Динамика, %

Выручка, млн руб.

15 753

39 435

(60,1)

Выручка без учета дивидендов, млн руб.

3 437

3 177

8,2

Себестоимость продаж, млн руб.

(4 405)

(4 658)

(5,4)

Чистая прибыль, млн руб.

29 546

135 245

(78,2)

Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений, млн руб.

12 335

37 426

(67,0)

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
05.03.2021
"Россети Северный Кавказ" выполнили реконструкцию 38 км ЛЭП в Карачаево-Черкесии
В 05.03.2021
В "Оренбургэнерго" работают 158 женщин электромонтеров, слесарей, дежурных подстанций, диспетчеров
05.03.2021
"Россети Кубань" отремонтируют 17 высоковольтных ЛЭП в тимашевском энергорайоне
ПАО 05.03.2021
ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 2020 год по РСБУ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - АЭК, Антиконтрафакт
+