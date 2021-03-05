5 марта 2021 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за 2020 год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ (ДЗО), которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Выручка Компании по итогам 2020 года составила 15,8 млрд рублей. Изменение выручки в 2020 году относительно 2019 года обусловлено отражением в доходах 2019 года промежуточных дивидендов ДЗО. Без учета данного фактора выручка в 2020 году выросла на 8,2%.

Чистая прибыль по итогам 2020 года – 29,5 млрд рублей. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 12,3 млрд рублей.

Себестоимость продаж сократилась на 5,4% до 4,4 млрд рублей.

Чистые активы Компании достигли 496,8 млрд рублей, превысив уставный капитал на 295,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»: