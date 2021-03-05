Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») представил результаты работ по проектированию и цифровую модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Встреча по реализации национального проекта «Наука», частью которого является создание источника синхротронного излучения поколения «4+» в наукограде Кольцово, прошла в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в ходе рабочей поездки главы Правительства в Новосибирскую область.

О достигнутых результатах по проекту рассказали представители Центрального проектно-технологического института (АО «ЦПТИ» – предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»; генеральный проектировщик ЦКП «СКИФ»), Института катализа СО РАН (заказчик-застройщик), а также Института ядерной физики СО РАН (разработчик и изготовитель основного технологического оборудования).

Председатель Правительства Михаил Мишустин ознакомился с технологией работы синхротрона в рамках демонстрации цифровой информационной модели (BIM-модели) ЦКП «СКИФ – фактически цифрового двойника будущего объекта «мегасайенс», созданного Центральным проектно-технологическим институтом.

«В процессе проектирования ЦПТИ разработал архитектурный облик «СКИФа». Наша задача была сделать знаковый для области объект, который будет центром притяжения ученых. Мы сформировали команду от заказчика-застройщика, генерального конструктора и генерального проектировщика, в деталях разместили оборудование и воссоздали технологию работы синхротрона на цифровом двойнике. В цифровой модели размещены все здания и сооружения комплекса – основное здание-кольцо с ускорителем, в здании накопителя размером со стадион размещаются пользовательские станции – шесть станций первой очереди, в перспективе их будет 30, каждая со своим уникальным методом исследований с использованием синхротронного излучения. Мы это сделали на стадии П – проектирования, далее будет рабочая документация высокого уровня детализации, которую можно будет отдавать в стройку и затем в эксплуатацию», – сообщил начальник отдела методологии и сопровождения цифрового проектирования и конструирования АО «ЦПТИ» Игорь Бунчук.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил значимость проекта «СКИФ» и важность своевременного ввода объекта в промышленную эксплуатацию – в конце 2024 года.

«Россия – уникальная страна, все инициативы Президента, которые привели нас к возможности создания таких проектов «мегасайенс» типа «СКИФ» – результат труда огромного количества ученых, талантливых людей. Очень важно соединить наши университеты, нашу науку с промышленностью и результаты научных исследований внедрять во все элементы нашей жизни», – подчеркнул глава Правительства.

Также Михаил Мишустин пожелал создателям проекта «СКИФ», чтобы все заинтересованные университеты получили здесь свое рабочее место, свою лабораторию и возможность исследований для развития отечественной науки, промышленности и технологий.

В соответствии с госконтрактом АО «ЦПТИ» разработало проектную документацию на 28 зданий и сооружений ЦКП «СКИФ» общей площадью более 76 000 кв. м и строительным объемом около 600 000 куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса – здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции.

В настоящее время проектная документация разработана в полном объеме, в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации и передана заказчику – Институту катализа СО РАН на рассмотрение и утверждение.

Получение заключения Главной Государственной экспертизы на проектную документацию запланировано в июле 2021 года.

Центр коллективного пользования «СКИФ» – установка класса «мегасайенс», источник синхротронного излучения (СИ) поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Создается в рамках национального проекта «Наука» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. ЦКП «СКИФ» будет включать ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 г., что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 г.

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», г. Москва) – интегрированная компания, консолидирующая проектно-конструкторские подразделения предприятий Топливной компании ТВЭЛ. Основные направления деятельности: комплексное проектирование объектов атомной отрасли, проведение комплексных инженерно-радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, конструирование, изготовление и поставка нестандартизированного технологического оборудования. www.cp-ti.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru