Технический персонал компании «Россети Сибирь» ведет активную подготовку электросетевого комплекса к работе в предстоящий паводковый период 2021 года.

Количество снега в отдельных регионах присутствия энергокомпании минувшей зимой превысило многолетние показатели в 2-3 раза, поэтому есть опасения, что паводок будет обильным. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло неделю назад провел совещание по вопросам готовности регионов Восточной Сибири к весеннему половодью 2021 года. По оценке специалистов, в этом году в округе в период весеннего половодья ожидается сложная паводковая обстановка. Основная причина – интенсивные осадки в осенний и зимний периоды. За зиму почва в отдельных районах промёрзла на глубину выше нормы.

По предварительным прогнозам, в марте будет теплее обычного на 1-3 градуса. В случае выпадения обильных осадков возможны подъёмы уровня воды до опасных отметок и образование заторов льда. По информации МЧС России, в зону риска могут попасть более 700 населённых пунктов с населением более 180 тысяч человек, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог.

Для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса, координации действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, энергетики «Россети Сибирь» разработали перечни электросетевых объектов в зонах повышенного риска подтопления – всего 1955 объектов; утвердили графики проведения их осмотров и дополнительных мероприятий с учетом условий местности – обваловка опор, подсыпка грунта, мониторинг отдельных участков воздушных ЛЭП. Также определены 50 населенных пунктов, которые во время подтопления талыми водами могут оказаться в изоляции, а также места размещения аварийного резерва.

К проведению мероприятий по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации от «Россети Сибирь» и МЧС могут быть привлечены 921 бригада, 4662 человека, 1840 единиц техники, 290 плавсредств, 659 резервных источников снабжения энергией (РИСЭ), 347 мотопомп, создан запас инертных материалов (пескогравийная смесь, скальник) в объеме 980,9 тонн. Все мероприятия по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период 2021 года будут выполнены в полном объёме до 16 апреля.

Для оперативного решения задач по привлечению дополнительных сил и средств заключены соглашения о взаимодействии с другими энергокомпаниями: филиалом ФСК ЕЭС – «МЭС Сибири»; компаниями «Россети Урал», «Россети Тюмень», «Дальневосточной распределительной сетевой компанией», «Россети Томск», «Региональными электрическими сетями» и «Иркутской электросетевой компанией».

Всего заключено 45 соглашений о взаимодействии с территориально-сетевыми организациями, возможно привлечение ресурсов 28 подрядных организаций численностью 1222 человека и 410 единиц авто- и спецтехники. На период прохождения паводка обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти.