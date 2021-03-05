Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и международный аэропорт «Внуково» успешно завершили пилотное тестирование новой системы мониторинга инфраструктуры с элементами искусственного интеллекта. За время эксплуатации разработка с высокой точностью обнаруживала и сопровождала объекты даже в сложных метеоусловиях. В ближайшее время подобные комплексы могут быть установлены еще в нескольких российских аэропортах.



Система состоит из активных цифровых радиолокаторов, комплексированных видеокамер, сервера обработки данных и специализированного программного обеспечения с применением нейронных сетей. РЛС обнаруживают подвижные объекты и автоматически передают команды наведения видеокамерам, следящим за передвижением целей в видимом и инфракрасном диапазонах.



За обработку информации отвечает собственное программное обеспечение, способное в автоматическом режиме распознавать и сопровождать множество объектов. Программа классифицирует цели с привязкой на местности и в режиме реального времени анализирует ситуации. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает поддержку принятия решений для операторов службы авиационной безопасности и других должностных лиц. В составе «Росэлектроники» проект реализуют концерн «Вега» и челябинский радиозавод «Полет».



Эксплуатация длительностью более 180 дней проходила на территории основного перрона аэропорта. Система обнаруживала и сопровождала объекты типа «самолет», «человек», «легковой автомобиль» и «грузовой автомобиль». За счет применения маломощной РЛС в разрешенном частотном диапазоне оборудование не влияло на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и бортовую аппаратуру воздушных судов. Также испытания подтвердили работу локаторов во всем диапазоне дальностей без «мертвых» зон и отсутствие необходимости обслуживания в процессе эксплуатации.

«Внуково – третий крупный аэропорт, где мы испытываем возможности нашей системы мониторинга. Работа оборудования в условиях интенсивного воздушного и наземного движения позволила проверить не только правильность заложенных технических решений, но и возможности корректного взаимодействия с уже существующими системами безопасности аэропорта. Новая система вполне может быть использована в составе единого пространства воздушных гаваней по концепции «Умный аэропорт», «Цифровой двойник аэропорта» и «Удаленная диспетчерская вышка». За счет автоматизации процессов мониторинга система способна повысить уровень авиационной безопасности», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.