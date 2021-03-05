В филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» состоялось расширенное производственное совещание, на котором были подведены итоги деятельности предприятия в 2020 году и определены приоритетные задачи на 2021 год.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» Дмитрий Вялков, заместитель главного инженера по эксплуатации «Россети Урал» Александр Мазиков, директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, руководители производственных отделений филиала, начальники районов электрических сетей.

Подводя итоги работы «Пермэнерго» в минувшем году, директор филиала Эдуард Илларионов отметил, что 2020 год выдался очень сложным. Распространение коронавирусной инфекции стало вызовом для всех сфер экономики, в том числе и для электросетевого комплекса. И с этим вызовом энергетики «Пермэнерго» достойно справились. В непростых условиях пандемии были успешно реализованы все основные производственные программы, направленные на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей региона.

Ремонтная программа выполнена в денежном выражении на сумму более 814 миллионов рублей. Специалистами «Пермэнерго» осуществлен комплексный ремонт 32 подстанций 35-110 кВ, 532 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 3 900 км линий электропередачи всех классов напряжения. Расчищено более 4 200 га просек линий электропередачи. Реализация ремонтной программы позволила обеспечить надежность работы электросетевого оборудования. Количество отключений в сети 6-110 кВ в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 3 процента. При этом возникавшие технологические нарушения устранялись в максимально короткие сроки. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей составила 1,2 часа.

Финансирование инвестиционной программы «Пермэнерго» в 2020 году составило порядка почти 4 миллиарда рублей. В течение года на территории Пермского края введено в строй 101 МВА новой мощности, построено и реконструировано 784 километров линий электропередачи. Среди ключевых объектов – реконструкция ВЛ 110 кВ «Горная – Метанол» и «Кизеловская ГРЭС-3 – Горная» для повышения надежности электроснабжения ПАО «Метафракс», строительство переключательного пункта «Союз» в рамках проекта «Энергия Пармы» для переработки попутного нефтяного газа северных месторождений, реконструкция подстанции «Юг» для повышения надежности электроснабжения Юговского сельского поселения, в частности, комбината молочных продуктов, реконструкция подстанции «Мульковская» для обеспечения технологического присоединения тепличного комбината «Пермский» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭС) г. Чусовой.

В течение минувшего года энергетики «Пермэнерго» выполнили 9,6 тысяч договоров технологического присоединения. Общая присоединенная мощность составила 240 МВА. В рамках развития системы интеллектуального учета электроэнергии установлено более 11,2 тысяч современных многофункциональных приборов учета. Последовательно реализуя программу консолидации электросетевых активов, энергетики «Пермэнерго» в 2020 году» приступили к обслуживанию электросетевых объектов на территории Губахинского городского округа. Под управление «Пермэнерго» в срок на 5 лет перешли объекты электросетевого хозяйства в составе 114 ТП и РП общей мощностью 17, 34 МВА, 182 км кабельных линий электропередачи и 337 км воздушных ЛЭП. Для обслуживания указанного электросетевого комплекса в структуре ПО «Чусовские электрические сети» создан Губахинский район электрических сетей.

В качестве главных задач 2021 год определены реализация регуляторного соглашения, заключенного между Правительством Пермского края и компанией «Россети Урал», обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, внедрение передовых технологий, оборудования и программного обеспечения в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030», повышение эффективности системы управления охраны труда, своевременное исполнение обязательств сетевой компании по технологическому присоединению, развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии, реализация программы #Просервис, нацеленной на продвижение среди сотрудников компании клиентоориентированной модели, развитие нетарифных услуг и ряд других.