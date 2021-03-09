400 метров электрокабеля стащили из общежития в Фокино

Две катушки электрического провода пропали во время ремонта в одном из общежитий города. С заявлением о краже в полицию обратился директор строительной компании.

По подозрению в преступлении сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 39-летний местный житель, прописанный в том же общежитии. На допросе в отделе полиции задержанный рассказал, что заранее приметил, где мастера оставляли строительные материалы. В один из выходных дней, воспользовавшись их отсутствием, он взломал дверь помещения и вынес оттуда две катушки кабеля длиной около 400 метров. На улице злоумышленник быстро продал похищенное случайному прохожему. Низкую стоимость кабеля он объяснил тем, что это остатки после ремонта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.