В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» подвели итоги одного из экологических проектов компании. В первом квартале 2021 года энергетики полностью вывели из эксплуатации с энергообъекта 864 единицы оборудования, содержащие вредные отходы – полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Работы выполнены на подстанции «Кондомская» напряжением 110 киловольт в г. Таштагол. Здесь энергетики поэтапно вывели и передали на утилизацию в специализированную лицензированную организацию более 50 тонн оборудования с содержанием ПХБ.

Такое оборудование используется в батареях статических конденсаторов (БСК). Кузбасские энергетики завершили эту работу, руководствуясь положениями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Все ПХБ-отходы, согласно Стокгольмской конвенции, необходимо полностью удалить и ликвидировать до 2028 года.

Стокгольмская конвенция – глобальное международное соглашение по защите здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей. Принята 22 мая 2001 года. Вступила в силу 17 мая 2004 г. Россия подписала Стокгольмскую конвенцию 22 мая 2002 года, ратифицировала с принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. № 164 «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях».