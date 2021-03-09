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"Россети Юг" направит на финансирование ремонтной компании в Ростовской области свыше 840 млн рублей

Россети Юг направит на финансирование ремонтной компании в Ростовской области свыше 840 млн рублей

9 марта 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В 2021 году на реализацию программы технического обслуживания и ремонтов электросетевого хозяйства Ростовской области «Россети Юг» планирует направить свыше 840 млн рублей.

Самыми крупными объектами ремонтной программы станут подстанции 110 кВ «ГТП», «Т-1» и «КС-3», где энергетики проведут замену и ремонт подстанционного оборудования.

На подстанции «ГТП», являющейся узловой в сети 110 кВ г. Новочеркасска, запланированы ремонты коммутационного оборудования, силовых трансформаторов, в том числе, ремонт и замена высоковольтных выключателей. Аналогичные работы пройдут и на подстанции «Т-1», которая обеспечивает электроснабжение потребителей значительной части г. Таганрога.

Электроснабжение г. Азова улучшит ремонт коммутационного оборудования, силовых трансформаторов и замена 2-х вводов выключателей на подстанции «КС-3».

В текущем году специалисты ростовского филиала «Россети Юг» отремонтируют около 1,4 тыс. км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, проведут замену свыше 1,8 тыс. опор и 25 тыс. изоляторов. Надежность работы электросетевого хозяйства региона обеспечит ремонт более 1,3 тыс. трансформаторных подстанций 6-10 кВ. До конца года энергетики расчистят свыше 470 гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, которая часто ставит под угрозу бесперебойность электроснабжения.

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Источник: Россети Юг

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