На строительной площадке Красногорских малых ГЭС, которые возводит РусГидро на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, начат монтаж закладных частей гидротурбинного оборудования. Всего на Красногорских МГЭС будут смонтированы четыре гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт.

Гидроагрегаты станций включают в себя поворотно-лопастные гидротурбины и гидрогенераторы, изготовленные в России: гидротурбины на заводе «Фойт Гидро» в г. Балаково Саратовской области, гидрогенераторы изготовлены в Пермском крае на заводе « Электротяжмаш-Привод». Монтаж гидроагрегатов начинается с установки в проектное положение и последующего бетонирования закладных частей гидротурбин: отсасывающей трубы, статора и спиральной камеры.

Работы по возведению гидроэлектростанций ведутся в соответствии с утвержденным графиком. В правобережном котловане ведется строительство водосброса, здания ГЭС-2, двух секций плотины и правобережного примыкания. В верхнем бьефе ведется работа по противоэрозионному берегоукреплению. Ведется активная подготовка к запланированному на ближайшие месяцы перекрытию Кубани, что позволит приступить к подготовке котлована второй очереди и развернуть бетонные работы по всему напорному фронту. На строительстве станции задействовано порядка 600 человек и 120 единиц техники.

Реализуемый РусГидро гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт·ч.

Новые малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт·ч ежегодно.

Красногорские малые ГЭС прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.