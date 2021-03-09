Контракт на строительство линии электропередачи в Согдийской области подписан между ГУП "Таджикская железная дорога" и АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги"), сообщил источник Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что строительные работы начнутся в ближайшие дни.

"Строительство ЛЭП для поездов на территории Согдийской области полностью берет на себя узбекская сторона. Ожидается, что работы будут завершены до конца года", - сказал источник в таджикской компании.

Согласно полученной информации, строительство ЛЭП для транзита поездов от границы Спитаменского района до станции Канибадам в Таджикистане составляет более 108 километров. По мнению экспертов, проект поможет обеспечить бесперебойное движение поездов и увеличит объемы импорта и экспорта между двумя соседями. С другой стороны, электровозы менее рентабельны и более экологичны, чем тепловозы, работающие на дизельном топливе.

Стоит отметить, что до сих пор таджикская сторона из-за отсутствия электровозов обеспечивала транзит поездов, в том числе узбекских, тепловозами. Однако мощность каждого локомотива равна 3 тысячам лошадиных сил, и для него требуется много дизельного топлива.

По словам источника, после строительства ЛЭП в Согдийской области ожидается, что ежегодно по региону будет проходить до 32 тысяч поездов, это увеличит объемы экспорта и импорта товаров и тем самым даст новый импульс в развитии экономик двух соседних стран.