В Боливии введена в эксплуатацию крупнейшая в стране СЭС

В горном районе боливийских Анд введена в эксплуатацию 2-я очередь крупнейшей в стране СЭС Оруро (Oruro) мощностью 100 МВт и тем самым станция полностью введена в коммерческую эксплуатацию.

1-я очередь СЭС Оруро мощностью 50 МВт была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 г. Станция полностью обеспечит электроснабжение почти 500 тыс. потребителей в департаменте Оруро. СЭС Оруро, которая размещена на высоте 3 735 м над уровнем моря, является одной из самых высокогорных в мире. Финансирование проекта, стоимость которого составила $ 108 млн, осуществлялось за счет средств Французского агентства развития (French Development Agency), ЕС, Центробанка Боливии и государственной энергетической корпорации Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Боливия обладает большим потенциалом для производства «зеленой» электроэнергии, включая солнечную, ветровую, гидро, геотермальную и электроэнергию из биомассы. Ввод в коммерческую эксплуатацию СЭС Оруро обеспечивает диверсификацию энергоресурсов в стране и соответствует национальной стратегии по развитию ВИЭ-генерации (ветровой и солнечной), доля которых в составе генерирующих мощностей Боливии, как ожидается, достигнет 70% к 2025 г.

Согласно данным международного агентства по возобновляемым источникам энергии – International Renewable Energy Agency (IRENA), в настоящее время в общем объеме ВИЭ-генерации в Боливии преобладает гидроэнергетика, доля которой составила 26% из 30% доли ВИЭ-генерации в энергобалансе страны в 2018 г. На текущий момент в Боливии помимо СЭС Оруро находятся в работе СЭС мощностью 60 МВт в г. Уюни в департаменте Потоси (на юго-западе страны), а также СЭС малой мощности (≈5 МВт) в департаментах Пандо и Бени на севере и департаменте Тариха на юге страны.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy