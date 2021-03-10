АО «Первая горнорудная компания» (входит в Урановый холдинг «АРМЗ»/ Госкорпорацию «Росатом») открыла новую лабораторию компьютерного проектирования горнорудного производства и карьеров в Северном (Арктическом) Федеральном университете. Торжественная церемония открытия новой лаборатории состоялась 5 марта. АО «ПГРК» выступила в качестве основного финансового и ключевого партнера.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Архангельской области – министр экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников, исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» Игорь Семенов, ректор университета Елена Кудряшова и другие.

Современное оборудование лаборатории будет использоваться для обучения студентов по специальности «Горное дело». Обучение будет направлено на практическую подготовку для 3-D проектирования, оптимизации и планирования горных работ на всех этапах.

Обращаясь к студентам, Игорь Семенов сказал:

«В век цифровых технологий горнодобывающая отрасль трансформируется. Сегодня активно используются дроны-геологоразведчики, и уже не кажется фантастикой, что через несколько лет погрузочно-достаточной машиной будут управлять дистанционно - за многие километры от месторождения. Рост сложности систем управления, повышение требований к экологичности ведут к образованию совершенно новых профессий в нашей отрасли, таких как системный горный инженер, требующий навыков аналитического мышления, межотраслевой коммуникации и управления проектами. Я надеюсь, эта современная лаборатория поможет студентам обрести навыки и связать свою жизнь с горным делом».

Дополнительно в лаборатории планируется проведение консультаций и лекций от ведущих экспертов, повышение квалификации специалистов в области горной промышленности, а также прохождение студентами практик и стажировок.

Перед торжественным открытием состоялась встреча с представителями научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика», на которой обсуждались основные стратегические задачи, стоящие перед научно-образовательным центром на горизонте 3-х лет и участие «Первой горнорудной компании» в их реализации.

Завершением программы стала лекция исполнительного директора АО «Первая горнорудная компания» Игоря Семенова для студентов кафедры геологии и горных работ.

Источник: Пресс-служба АРМЗ