КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на Cabex 2021

Расписание работы открытой студии RusCable
10 марта 2021, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Cabex, Cabex 2021
Отрасль: Кабельная промышленность
c 16 по 18 марта Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» примет участие в одном из самых значимых событий в сфере производства кабельно-проводниковой продукции выставке «CABEX 2021».
На своем стенде компания представит полный ассортимент кабельно-проводниковой продукции, в том числе и новые разработки предприятия. Специалисты ответят на все интересующие вопросы. Планируется и проведение специального промо в рамках конкурса RusCable PR-Challenge 2021.
Мы давно не виделись. Приходите, пообщаемся!
Наш небольшой стенд С302 в Павильоне 8, Зал 3.
До встречи на выставке Cabex 2021!
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