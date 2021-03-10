КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на Cabex 2021

c 16 по 18 марта Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» примет участие в одном из самых значимых событий в сфере производства кабельно-проводниковой продукции выставке «CABEX 2021».

На своем стенде компания представит полный ассортимент кабельно-проводниковой продукции, в том числе и новые разработки предприятия. Специалисты ответят на все интересующие вопросы. Планируется и проведение специального промо в рамках конкурса RusCable PR-Challenge 2021.