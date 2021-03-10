На состоявшемся 4 марта экспертном обсуждении результатов пилотного проекта по управлению спросом на электрическую энергию представители АО «СО ЕЭС» рассказали о ходе реализации пилотного проекта, промежуточных итогах и перспективах развития этого нового рыночного инструмента.

Обсуждение состоялось в рамках расширенного совместного заседания Секции по вопросам антимонопольного законодательства в части регулирования и контроля за деятельностью отраслей топливно-энергетического комплекса и обеспечения конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса и Секции по законодательному регулированию деятельности естественных монополий топливно-энергетического комплекса Комитета Государственной Думы по энергетике. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев, директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС Филипп Чирков, представители Минэкономразвития, ПАО «Россети», энергосбытовых компаний и отраслевых общественных организаций.

С докладом о ходе пилотного проекта по управлению спросом выступил начальник Департамента рынка системных услуг Системного оператора Максим Кулешов. Механизмы экономического управления спросом внедряются в ЕЭС России с 2016 года при активной поддержке со стороны Минэнерго. Этот инструмент для потребителей позволяет повысить эластичность спроса на электроэнергию и вовлечь активных потребителей в регулирование физического баланса производства и потребления электроэнергии на всех горизонтах планирования.

В своем докладе Максим Кулешов представил членам Комитета Госдумы и отраслевым экспертам анализ эффективности реализуемого с июля 2019 года пилотного проекта по развитию управления спросом потребителей розничного рынка электроэнергии при помощи компаний-агрегаторов. Основной задачей пилотного проекта стало создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность участия широкого круга розничных потребителей электроэнергии в управлении спросом, а также определение оптимальных экономических, технологических и нормативных параметров такого участия.

Прямой экономический эффект от использования ресурсов управления спросом на электроэнергию в рамках рынка на сутки вперед (РСВ) для всех потребителей оптового рынка электроэнергии за полтора года – с июля 2019 по декабрь 2020 года – составил 320 млн рублей. Кроме того, наблюдается дополнительный эффект для всех потребителей от перехода потребителей от разгрузки в час пик региона к участию в управлении спросом через агрегаторов. В целевой модели работы механизма управления спросом, которую предполагается внедрить по окончании пилотного проекта, ресурсы управления спросом будут включены и в РСВ, и в рынок мощности, а также в ВСВГО и балансирующий рынок. Таким образом, по расчетам Системного оператора, потенциальный эффект в случае, если бы ресурсы управления спросом были учтены при определении спроса на мощность в КОМ, за эти полтора года дополнительно мог бы составить 1,4 млрд рублей.

Наибольший эффект для всех типов потребителей ожидается с момента учета ресурсов управления спросом при определении спроса на мощность. Это можно увидеть на примере стартовавшего в 2017 году механизма ценозависимого снижения потребления потребителей оптового рынка электроэнергии (ЦЗСП). В 2020 году механизм ЦЗСП начал учитываться на рынке мощности – при проведении конкурентных отборов мощности (КОМ), формируя экономическую выгоду для всех типов потребителей оптового рынка. Эффект от снижения цены КОМ для всех покупателей оптового рынка электроэнергии от данного механизма на 2021 год составляет 278 млн рублей.

Результаты применения показали работоспособность нового механизма и высокую степень заинтересованности в нем участников рынка. Это, в частности, подтверждается в ходе пилотного проекта ежеквартальным ростом объема предложений по управлению спросом, расширением географии действующих участников и возрастанием степени их отраслевой диверсификации. К настоящему моменту в «пилоте» в качестве агрегаторов приняли участие в общей сложности более 70 компаний, представляющих интересы свыше 350 объектов управления в 51 регионе России. Интерес к участию в проекте проявили хозяйствующие субъекты разного типа – от частных домохозяйств до промышленных предприятий различных секторов экономики. Всего за время реализации пилотного проекта объем ресурсов управления спросом увеличился более чем в 10 раз – с 50 МВт до 722 МВт.

«Механизм управления спросом потребителей розничного рынка получился высококонкурентным. В частности, анализ поданных заявок на участие в пилотном проекте показывает наличие значительного числа потребителей, готовых оказывать услуги по ценам ниже установленных предельных значений. По итогам конкурентных отборов в течение 2020 года снижение цены оказания услуг составляло от 7 % до 88 %», – сообщил Максим Кулешов.

Участникам совещания была представлена информация об изменениях, планируемых к внесению в условия реализации пилотного проекта в 2021 году и предлагаемых инструментах повышения эффективности нового экономического механизма. В частности, по результатам анализа экономических и технологических параметров целевой модели управления спросом Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» принято решение с 1 апреля 2021 года изменить критерии задействования ресурсов управления спросом в РСВ. По результатам модельного расчета АО «АТС» при объемах управления спросом, аналогичных реальным показателям августа и сентября 2020 года, применение этих новых критериев могло бы увеличить полученный эффект от использования механизма ЦЗСП в два раза – с 32 млн до 69 млн рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА М.А.КУЛЕШОВА