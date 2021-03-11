Столичные энергетики обеспечили электроснабжение завода по производству автокомплектующих для легковых автомобилей, а также для легкого грузового коммерческого транспорта. Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» выполнили технологическое присоединение ООО «Альфа Автоматив Техноложиз», расположенного в Южном административном округе, в районе Бирюлево Западное, по адресу Ступинский пр.-д. вл.1.

В рамках выполненных работ специалисты компании проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью более 15 км, а также ввели в работу встроенные четыре трансформаторные и одну распределительную подстанции. Их особенность заключается в установке подстанций внутри здания. При таких работах необходимо учитывать не только электротехнические особенности самого оборудования, но и архитектурно-строительные составляющие места установки. Мощность энергопринимающих устройств потребителя составила 14960 кВт по II категории надежности.

ООО «ААТ» сотрудничает с крупнейшими авто производителями, а продукция завода используется для производства кузовов автомобилей, выпускаемых в России под марками Renault, Nissan, Lada, Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz.

АО «ОЭК» - надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению абонентов на территории города Москвы.