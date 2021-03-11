Компаунды на основе сшитого полиэтилена для силовых кабелей высокого напряжения постоянного тока впервые будут использоваться при сверхвысоких уровнях напряжения в грандиозных проектах создания трёх отдельных «энергетических коридоров» в Германии.

Компании Borealis и Borouge объявили о том, что силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, изготовленные с использованием разработанной компанией Borealis технологии Borlink для экструдирования изоляции кабелей высокого напряжения постоянного тока будут использоваться в большинстве проектов создания «энергетических коридоров» в Германии. Эти кабели будут основой северной части линии SuedOstLink и будут проложены вдоль всего коридора SuedLink для передачи возобновляемой энергии с севера на юг с минимальными потерями.

Переход к возобновляемым источникам энергии требует от Германии капитального ремонта и расширения электроэнергетических систем для обеспечения высокой безопасности и надёжности энергоснабжения. Проекты создания немецких коридоров являются решающими факторами, дающими возможность стране производить достаточные объёмы энергии из возобновляемых источников – ветровой и солнечной – и надёжным образом транспортировать большие объёмы зелёной энергии на большие расстояния с минимальными потерями. Этот эффективный вид транспортировки из удалённых источников к общенациональной энергосистеме стал возможным благодаря инновационной технологии Borlink. Выпуск в 2014 году компаундов на основе сшитого полиэтилена для кабелей высокого напряжения постоянного тока, производимых по технологии Borlink следующего поколения, явился очередным рекордом в истории внедрения инноваций для глобальной клиентской базы. Это позволило использовать экструдированную кабельную изоляцию при существенно более высоких уровнях напряжения и передаваемой мощности, чем когда-либо раньше – в данном случае при сверхвысоком уровне напряжения 525 кВ.

Кабели с изоляцией Borlink XLPE HVDC в настоящее время используются в двух из трёх новых коридоров Германии: в линии SuedLink, состоящей из двух систем силовых кабелей мощностью 2 гигаватт каждая и протяжённостью более 2500 км; и в северной части коридора SuedOstLink, который состоит из одной цепи кабеля мощностью 2 гигаватт и протяжённостью приблизительно 500 км. Таким образом, кабели на основе технологии Borlink составляют большую часть всех энергетических коридоров. Более эффективная передача возобновляемой энергии из удалённых источников в энергосистему, ставшая возможной благодаря технологии Borlink XLPE, представляет собой важный вклад в приближение низкоуглеродной энергетики будущего в Германии.