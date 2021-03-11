Томсккабель приглашает на Cabex-2021

Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
11 марта 2021, 15:10
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, Cabex-2021
Отрасль: Кабельная промышленность
Завод "Томсккабель" приглашает посетить свой стенд на выставке Cabex-2021, которая состоится с 16 по 18 марта 2021 года в Москве, в ЦВК "Экспоцентр".
Не стенде компании В121 в Павильоне 8, Зал 2 будут предствлены:
новая продукция собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®»
образцы продукции основных номенклатурных групп.
Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции. Ознакомиться с продукцией и получить консультацию можно будет на стенде.
Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод tomskkabel21 при получении электронного билета на сайте выставки.
Получите бесплатный электронный билет>>
Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам. Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду, – не ограничено.
Подробнее о выставке – на сайте www.cabex.ru
Будем рады видеть Вас на стенде нашей компании!
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