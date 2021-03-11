Томсккабель приглашает на Cabex-2021

Завод "Томсккабель" приглашает посетить свой стенд на выставке Cabex-2021, которая состоится с 16 по 18 марта 2021 года в Москве, в ЦВК "Экспоцентр".

Не стенде компании В121 в Павильоне 8, Зал 2 будут предствлены:

новая продукция собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®»

образцы продукции основных номенклатурных групп.

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции. Ознакомиться с продукцией и получить консультацию можно будет на стенде.

Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод tomskkabel21 при получении электронного билета на сайте выставки.

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Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам. Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду, – не ограничено.

Подробнее о выставке – на сайте www.cabex.ru

Будем рады видеть Вас на стенде нашей компании!