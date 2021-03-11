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В Красногорске полицейские раскрыли кражу медного кабеля на сумму более 200 тысяч рублей

В Красногорске полицейские раскрыли кражу медного кабеля на сумму более 200 тысяч рублей

11 марта 2021, 17:24
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: 50.мвд.рф

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В Дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление от представителя одной из строительных организаций, расположенной на бульваре Строителей, о том, что неизвестный похитил с территории объекта обрезки медного кабеля. Общая сумма ущерба составила 224 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении злоумышленника дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: 50.мвд.рф

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