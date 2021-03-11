Алексей Каукиайнен нашел кабель от “Конкорд” Принятие решения об отборе образца кабеля связи

Комитет “Антиконтрафакт” продолжает свое сотрудничество с Министерством строительного комплекса (Минстрой) Московской области и 5 марта 2021 года состоялся очередной отбор образцов кабельно-проводниковой продукции на строительной площадке во Фрязино в 4 микрорайоне, где возводится общеобразовательная школа на 825 учащихся. Корреспондент RusCable.Ru лично присутствовал при этом отборе, все фиксировал и организовал прямое включение в трансляции RusCable Live с места событий.

Как и в предыдущем отборе, инициатором проверки стал Минстрой МО. Процедура проверки включает в себя предварительное уведомление и приглашение производителей, чья кабельно-проводниковая продукция используется на строительном объекте, принять участие в предстоящем отборе образцов. На этот раз пригласительные письма были отправлены в “ЭЛПРОМ”, “ПромЭл”, Ивановскому кабельному заводу и “КЗ Пересвет” за неделю до назначенной даты. Никакой реакции в ответ от этих предприятий не последовало и на отбор образцов во Фрязино никто из представителей заводов не явился. Отбор образцов пришлось проводить без них.

Ходом отбора руководил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель». За легитимность отбора отвечал заместитель начальника отдела управления капитального строительства Минстроя МО Алексей Ланцев. По его словам, Министерство строительного комплекса Московской области заинтересовано в поставках и применении качественной кабельной продукции на объектах строительства и в первую очередь на объектах социальной сферы. Принимающей эту немногочисленную делегацию стороной выступал представитель Заказчика строительства ООО “Стройтехконтроль”.

В процессе отбора образцов КПП Алексей Каукиайнен и Алексей Ланцев в присутствии представителей Заказчика посетили 2 теплых склада на строительном объекте, где хранились нераспечатанные барабаны с кабелем и кабельные остатки. Практически сразу обнаружилось присутствие на складе продукции кабельного завода “Конкорд”, о чем участники отбора не были уведомлены заранее. В итоге с согласия представителя Минстроя МО и этот кабель попал под отбор. При этом Алексей Каукиайнен отметил, что “кабельный барабан не имеет бирки, надпись сделана краской непосредственно на барабане, а маркировка - по оболочке кабеля”. По его словам, такого быть не должно в принципе.

По плану был произведен отбор образцов заявленных ранее производителей (“ЭЛПРОМ”, “ПромЭл”, “КЗ Пересвет”) длиной до 20 метров в зависимости от типа кабеля и планируемых испытаний. Уже на выходе с первого склада Алексей Каукиайнен обнаружил еще один интересный образец от КЗ “Авангард”. В его маркировке присутствовал индекс LS, говорящий о малодымности кабеля. В связи с тем, что в последнее время на рынке появилось большое число кабельной продукции, не соответствующей требованиям по безопасности именно в части дымовыделения, было принято решение отобрать образец продукции указанного производителя. Также под проверку на этот раз попал и кабель для структурированных кабельных сетей с маркировкой LSLTx. В последнее время в этом сегменте рынка встречается очень много фальсификата и продукции неопределенного производства. Алексей Каукиайнен сообщил, что кабели связи раньше очень редко попадали в отбор, но на этот раз даже Минстрой МО оказался заинтересован в их проверке.

В результате были отобраны образцы производства: ПРОМЭЛ, ЭлПром, КОНКОРД, КЗ ПЕРЕСВЕТ, АВАНГАРД, Hyperline.

Все отобранные образцы кабельно-проводниковой продукции были опломбированы, сфотографированы, по факту отбора составлены акты. Следующим этапом станут испытания в аккредитованном испытательном центре, о результатах будет сообщено позже.