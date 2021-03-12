Компания «Удоканская медь» начала монтаж ленточных конвейеров, общей протяженностью свыше 2,8 километра, от корпуса крупного дробления руды до технологического комплекса, где осуществляется ее глубокая переработка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что строящийся объект представляет собой важнейшую часть дробильно-конвейерного комплекса, где будут дробить и затем транспортировать руду для дальнейшего измельчения, флотации и гидрометаллургического передела. В комплекс входят корпус крупного дробления с разворотной площадкой, три участка эстакады, перегрузочный узел, две приводные станции и галереи рудных конвейеров. Двигатели конвейеров оснащены частотными преобразователями, с помощью которых регулируется скорость движения. Конвейерное оборудование произведено российским АО «НПО «Аконит».

— На Удоканском месторождении в условиях сложного климата и рельефа будет применен комбинированный транспорт: автомобильный и конвейерный, — отметил генеральный директор компании «Удоканская медь» Герман Миронов.

По его словам, производительность дробильно-конвейерного комплекса составит более 2 тысяч тонн в час.

Завершить строительство всего дробильно-конвейерного комплекса и провести так называемый «холодный» пуск, то есть испытание конвейера планируется до конца 2021 года. ГМК «Удокан» станет первым в России предприятием, применяющим технологии гидрометаллургии — электролиза для переработки медной руды.

«Удоканская медь» (ранее – «Байкальская горная компания») была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и входит в TOP-5 по величине в мире. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC — 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC — 1,0%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. В результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 125 тысяч тонн меди в год.

При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены до 2,5 тысяч человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВРП Забайкальского края.