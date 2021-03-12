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12 марта 2021, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: УДОКАН, МЕДЬ, ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Металлургия
Компания «Удоканская медь» начала монтаж ленточных конвейеров, общей протяженностью свыше 2,8 километра, от корпуса крупного дробления руды до технологического комплекса, где осуществляется ее глубокая переработка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что строящийся объект представляет собой важнейшую часть дробильно-конвейерного комплекса, где будут дробить и затем транспортировать руду для дальнейшего измельчения, флотации и гидрометаллургического передела. В комплекс входят корпус крупного дробления с разворотной площадкой, три участка эстакады, перегрузочный узел, две приводные станции и галереи рудных конвейеров. Двигатели конвейеров оснащены частотными преобразователями, с помощью которых регулируется скорость движения. Конвейерное оборудование произведено российским АО «НПО «Аконит».
— На Удоканском месторождении в условиях сложного климата и рельефа будет применен комбинированный транспорт: автомобильный и конвейерный, — отметил генеральный директор компании «Удоканская медь» Герман Миронов.
По его словам, производительность дробильно-конвейерного комплекса составит более 2 тысяч тонн в час.
Завершить строительство всего дробильно-конвейерного комплекса и провести так называемый «холодный» пуск, то есть испытание конвейера планируется до конца 2021 года. ГМК «Удокан» станет первым в России предприятием, применяющим технологии гидрометаллургии — электролиза для переработки медной руды.
«Удоканская медь» (ранее – «Байкальская горная компания») была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и входит в TOP-5 по величине в мире. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC — 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC — 1,0%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. В результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 125 тысяч тонн меди в год.
При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены до 2,5 тысяч человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВРП Забайкальского края.
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