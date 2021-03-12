В 2021 году ПАО «Россети Волга» направит на ремонт и техническое обслуживание электросетевого комплекса компании в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях, республиках Мордовия и Чувашия более 4,16 млрд рублей. Массовые ремонтные работы стартуют в апреле и завершатся в сентябре. Планы ремонтной кампании формируются на основе визуальных осмотров оборудования ПС и ВЛ, различных видов измерений и диагностики, тепловизионных, ультразвуковых, химических обследований.

Энергетики отремонтируют около 7,3 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) от 0,4 кВ до 110 кВ. На ВЛ будет произведена замена 16 тыс. опор, более 83 тыс. изоляторов, 792 км провода и 73 км грозотроса. Запланирован ремонт более 1,5 тыс. фундаментов опор. Для того, чтобы уберечь птиц от поражения электрическим током, на ЛЭП «Россети Волга» в текущем году будет установлено свыше 4 тыс. птицезащитных устройств.

Расчистка просек трасс ВЛ – неотъемлемая часть подготовки к зиме. Падение веток или деревьев может привести к повреждениям линии электропередачи. Во избежание этого на территории ответственности «Россети Волга» планируется расчистка около 5,5 тыс. га просек с применением мульчерной и другой специальной техники, а также опиловка более 4 тыс. деревьев.

Капитальный ремонт высоковольтного оборудования запланирован на 567 подстанциях 35-110 кВ. Также в планах на 2021 год по работам на оборудовании 0,4-10 кВ – ремонт 5,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций и более 1 тыс. трансформаторов.