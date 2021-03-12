 
Модернизация

Из-за миллиардных долгов ЖКХ-структур Северного Кавказа – под угрозой надежность электроснабжения макрорегиона

Из-за миллиардных долгов ЖКХ-структур Северного Кавказа – под угрозой надежность электроснабжения макрорегиона

12 марта 2021, 13:55
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
199

Самая проблемная категория потребителей Группы Компаний «Россети Северный Кавказ» - предприятия жилищно-коммунального сектора – продолжает нарушать договорные обязательства по платежам за электроэнергию.

По оперативным данным энергокомпании, на 1 марта 2021 года суммарные неплатежи ЖКХ-предприятий СКФО составили порядка 13,9 млрд рублей. Только за год общая дебиторская задолженность коммунальных структур Северного Кавказа за электроэнергию выросла на 3,3 млрд рублей (на 1 марта 2020 года долги ЖКХ-предприятий составляли около 10,6 млрд рублей).

Из указанной суммы «общекавказских» долгов ЖКХ-предприятий только на долю «коммунальщиков» Дагестана приходится более 4,8 млрд рублей. Обязательства по платежам перед Группой «Россети Северный Кавказ» здесь исполнены лишь на 7 %. За год же прирост долгов дагестанских ЖКХ-структур составил превысил 1 млрд рублей.

Самый низкий уровень платежей на Северном Кавказе традиционно отмечен у предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии – 1 %. 

За январь 2021 года оплата за потребленную электроэнергию предприятиями ЖКХ в Республике Ингушетия составляла 0 %. Общая задолженность ингушских ЖКХ по оперативным данным на 1 марта текущего года – свыше 1,4 млрд рублей (прирост долгов за год – порядка 422 млн рублей). 

Задолженность предприятий ЖКХ Северной Осетии перед Группой «Россети Северный Кавказ» на 1 марта этого года составляют около 2,9 млрд рублей (уровень платежей – 44 %, прирост долгов за год – порядка 613 млн рублей).

В Кабардино-Балкарии задолженность предприятий коммунального хозяйства на 1 марта превысила 2,4 млрд рублей (платежи на уровне 29 %; прирост долгов за год – порядка 639 млн рублей).

Предприятия ЖКХ в Карачаево-Черкесии рассчитались лишь за 27 % потребленной ими электроэнергии. Суммарные долги здесь составили порядка 239 млн рублей, увеличившись за год на 76 млн рублей.

Выше среднего уровня дисциплина платежей за электроэнергию отмечена лишь у предприятий ЖКХ Чеченской Республики – на уровне 53 % с начала текущего года. Это обусловлено тем, что потребителем МУП "Водоканал" г. Грозный произведена оплата в размере 56,6 млн рублей в счет погашения задолженности на начало этого года. Суммарно долги ЖКХ-структур региона на 1 марта 2021 года (оперативно) составили около 2,2 млрд рублей, за год увеличившись на 0,5 млрд рублей.

Энергетики напоминают, что своевременные платежи ЖКХ-предприятий за электроэнергию – один из ключевых факторов, от которого зависит финансирование ремонтов энергообъектов, а также проведение мероприятий по повышению надежности электроснабжения всех потребителей, включая социально значимые объекты и население. 

Пренебрегая своими договорными обязательствами перед «Россети Северный Кавказ», руководители недобросовестных ЖКХ-предприятий не просто злоупотребляют статусом так называемых «неотключаемых» должников, но и ставят под угрозу стабильное энергоснабжение целых республик. Кроме того, с их стороны - налицо факты игнорирования поручений региональных органов власти, не раз рекомендовавших «коммунальщикам» в кратчайшие сроки рассчитаться с долгами за потребленный энергоресурс.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
12.03.2021
"Россети" обеспечат мощностью новые объекты создателя вакцины "КовиВак"
Энергетики отремонтируют подстанции, питающие самый крупный город на левом берегу Оби 12.03.2021
Энергетики отремонтируют подстанции, питающие самый крупный город на левом берегу Оби
12.03.2021
"Россети Волга" направит более 4 миллиардов рублей на техническое обслуживание и ремонт электрически...
Сахалинэнерго подключит к электросетям промышленное предприятие в селе Таранай Анивского района 12.03.2021
Сахалинэнерго подключит к электросетям промышленное предприятие в селе Таранай Анивского района

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - готовимся к Cabex
+