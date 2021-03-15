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Лосино-Петровский сетевой участок АО "Мособлэнерго" устанавливает интеллектуальный мнемощит

Лосино-Петровский сетевой участок АО Мособлэнерго устанавливает интеллектуальный мнемощит

15 марта 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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Лосино-Петровский сетевой участок Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» будет обеспечен интеллектуальным мнемощитом - это диспетчерское оборудование, представляющее собой несущую конструкцию с размещенной на ней схемой объекта диспетчеризации (мнемосхемой). Сейчас в диспетчерской ведется монтаж щита.

Оборудование позволит улучшить информационное восприятие оперативной обстановки диспетчерскому персоналу, видеть в реальном времени загрузку электрических сетей, а также снизить время оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в электрических сетях компании (быстро переключиться на резерв в случаях отключений электроэнергии).

Оперативно-диспетчерская группа Лосино-Петровского сетевого участка АО «Мособлэнерго» осуществляет оперативное управление электрическими сетями, расположенными в Лосино-Петровском городском округе, городе Старая Купавна и поселке Обухово Богородского городского округа, а также в поселке городского типа Монино Щелковского района.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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