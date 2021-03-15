Лосино-Петровский сетевой участок Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» будет обеспечен интеллектуальным мнемощитом - это диспетчерское оборудование, представляющее собой несущую конструкцию с размещенной на ней схемой объекта диспетчеризации (мнемосхемой). Сейчас в диспетчерской ведется монтаж щита.

Оборудование позволит улучшить информационное восприятие оперативной обстановки диспетчерскому персоналу, видеть в реальном времени загрузку электрических сетей, а также снизить время оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в электрических сетях компании (быстро переключиться на резерв в случаях отключений электроэнергии).

Оперативно-диспетчерская группа Лосино-Петровского сетевого участка АО «Мособлэнерго» осуществляет оперативное управление электрическими сетями, расположенными в Лосино-Петровском городском округе, городе Старая Купавна и поселке Обухово Богородского городского округа, а также в поселке городского типа Монино Щелковского района.