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Плановый ремонт на энергоблоке №3 Белоярской АЭС выполнен в полном объёме

Росэнергоатом, Белоярская АЭС

13 марта 2021 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС включён в сеть и возобновил производство электроэнергии по завершении очередного планово-предупредительного ремонта. 

Ремонт третьего энергоблока стартовал 28 февраля 2021 года. Качественное планирование работ и организация оперативного взаимодействия с подрядными предприятиями позволили сократить продолжительность ремонта более чем на трое суток. В настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности.

«В полном объеме выполнены все запланированные ремонтные работы, в том числе связанные с повышением безопасности и устойчивости эксплуатации энергоблока. В частности, было проведено техобслуживание и ремонт турбин и насосов, чистка конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов, а также техобслуживание другого тепломеханического и электротехнического оборудования», — рассказал заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Михаил Росляков.

Оптимизация ремонта позволит выдать потребителям Урала порядка 31,3 млн кВтч дополнительной электроэнергии, что сопоставимо со сжиганием более 12,5 тыс. тонн угля на тепловой электростанции.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Белоярской АЭС с суммарной электрической нагрузкой 1485 МВт, что составляет около 16% всей вырабатываемой в Свердловской области электроэнергии.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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