Энергетики "Россети Центр Орелэнерго" в 2021 году увеличили финансирование ремонтной программы на 13%: с 275 млн. рублей до 316 млн. Годовой план по ремонтам в 2020 году выполнен энергетиками на 103,6%.

Специалисты филиала в прошлом году отремонтировали 123 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и 495 км линий электропередачи 0,4-110 кВ (135% и 100% от плана ремонтов, соответственно). От древесной и кустарниковой поросли в 2020 году расчищено более 567 гектаров просек воздушных линий 0,4-110 кВ. Также выполнен ремонт 3 силовых трансформаторов 35-110 кВ.

«Все эти мероприятия направлены на повышение устойчивости работы электросетевого комплекса. Их реализация позволит минимизировать количество технологических нарушений и сократить количество связанных с ними отключений электроэнергии», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Орелэнерго» Сергей Алешин.

Крупные ремонты проходили в населенных пунктах Биофабрика, Паньково, Орлово Гнездо, Ивановское Орловского района; д. Новополево Глазуновского района; Хальзево Дмитровского района; с. Борисоглебовское Свердловского района; н.п. Подвилье Кромского района; н.п. Нарышкино Урицкого района; д. Н.Муханово, Жерновец Троснянского района; д. Жудре Хотынецкогорайона; н.п. Речица, Ивановка Ливенского района;н.п. Дубки, Любовка Покровского района; н.п. Шароновка Мценского района; п. Знаменка Знаменского района; п. Голунь Нумира Новосильского района.

Филиал «Орелэнерго» работает на территории площадью 24,7 тыс. кв. км с численностью населения 0,7 млн человек. Количество районов электрических сетей - 10. Общая протяженность линий электропередачи – 26,5 тыс. км.