«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит запрашиваемой мощностью в объеме 5000 кВт новый промышленный парк «Губкин», образованный в 2018 году по инициативе региональной Дирекции по развитию промышленных зон и предназначенный для развития производства и создания в округе дополнительных рабочих мест.

Договор технологического присоединения заключен в ноябре 2020 года и предусматривает поэтапное подключение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям филиала.

Для подключения электроустановок потребителей энергетики выполнят реконструкцию подстанции 35 кВ «Восточная» с установкой дополнительного оборудования и модернизацией систем телемеханики, а также построят 1,8 километров кабельных линий 6 кВ.

Ожидается, что первые предприятия-резиденты разместят свое производство на территории промпарка уже в мае текущего года. В настоящее время ведется строительство двух производственных корпусов под сдачу в аренду на льготных условиях. Временное техническое присоединение стройплощадки к электрическим сетям уже осуществлено.

Реализация инвестиционного проекта создаст благоприятные условия для запуска и развития различных видов новых производств и окажет значительное влияние на приток денежных средств в консолидированный бюджет Белгородской области, что в последствии придаст дополнительный импульс в развитии социальной сферы городского округа, — комментируют в администрации округа.