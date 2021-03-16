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"ЭР-Телеком" планирует создать "Умный город" на территории Челябинской области

ЭР-Телеком планирует создать Умный город на территории Челябинской области

16 марта 2021, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: УМНЫЙ ГОРОД, ЭР-ТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ЭР-ТЕЛЕКОМ

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Подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий завершилась встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева.

Основной темой для обсуждения стали планы АО «ЭР-Телеком Холдинг» по реализации на территории Челябинской области инновационных проектов, направленных на цифровизацию различных отраслей экономики, включая объекты социальной, и образовательной сферы, а также на повышение доступности услуг связи для всех жителей региона.

В частности, стороны затронули вопросы по реализации проекта «Умный город» с использованием функций видеонаблюдения и видеоаналитики. Цель - создание комфортной и безопасной городской среды.

Помимо этого, Холдинг планирует внедрение сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и интеллектуальных транспортных систем в Челябинской области. Ранее, аналогичные проекты были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Иркутска и др.

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Источник: ЭР-ТЕЛЕКОМ

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