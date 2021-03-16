Системный оператор Косово KOSTT сообщил, что в ближайшее время в муниципалитете Гьякова (Gjakova) на юго-западе страны будет построена СЭС мощностью 150 МВт, которая станет первым объектом солнечной генерации промышленного масштаба в Косово.

Глава KOSTT Мустафа Хасани и директор компании Solar Energy Group Europe* Эгберт Шнузе подписали соглашение о технологическом присоединении СЭС к национальной энергосистеме, для чего будет построена ЛЭП 110 кВ протяженностью около 6,5 км. Планируется, что коммерческая эксплуатация СЭС начнется в 2022 г.

Большая часть спроса на электроэнергию в Косово обеспечивается за счет импорта и выработки двух ТЭС, работающими на буром угле – расположенной возле Приштины 40-летней ТЭС Косово А установленной мощностью 345 МВт и прошедшей модернизацию 27-летней ТЭС Косово B установленной мощностью 540 МВт, которая размещена в Обиличе. В прошлом правительство Косово предпринимало попытки поддержать строительство малых СЭС и солнечных установок в коммунальном секторе. Однако до сих пор эти усилия не принесли ощутимых результатов. Например, в декабре 2020 г. Комиссия по оказанию государственной помощи Косово (Kosovo's State Aid Commission, KNSH) вынесла решение, что схема «зеленых» тарифов для солнечных установок мощностью не более 3 МВт, введенная регулятором энергетики страны ZRRE в конце ноября 2020 г., не соответствует европейским правилам оказания государственной помощи. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency), на конец 2019 г. мощность солнечной генерации в Косово составляла всего 7 МВт. В стране недавно поставлена цель по вводу в эксплуатацию до 400 МВт мощности ВИЭ-генерации к 2026 г., что достаточно для удовлетворения четверти суммарного спроса на электроэнергию и позволило бы уменьшить зависимость от стареющих угольных электростанций.

Информационно-аналитический ресурс World Energy

* Компания специализируется на разработке решений в области солнечной энергетики.