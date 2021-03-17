Сегодня ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и председатель правления и генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин открыли учебно-экспериментальный полигон в Институте гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ».

Это полномасштабный полигон возобновляемой энергетики с солнечной, геотермальной и ветровой электростанциями, который вместе с учебно-экспериментальной ТЭЦ и Центром Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» составляет учебно-исследовательскую и экспериментальную базу, способную решать ключевые задачи развития мировой электроэнергетики​​.

Полигон представляет собой оснащенный современным генерирующим оборудованием комплекс для решения актуальных исследовательских и практических вопросов. На территории полигона уже введена в эксплуатацию уникальная учебно-экспериментальная ветроэнергетическая установка. Запуск энергообъекта был выполнен в рамках программы создания лабораторной и научной базы для исследования процессов создания энергокомплексов на основе возобновляемых источников энергии, которую НИУ «МЭИ» осуществляет совместно с РусГидро.

«Сегодня в МЭИ созданы уникальные условия для проведения исследований и практических работ в энергетической области. Открытие вместе с РусГидро учебно-экспериментального полигона возобновляемой энергетики – это важнейший шаг, позволяющий еще более эффективно изучать вопросы, которые перед нами ставит мировая энергетика», – комментирует событие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Также сегодня в НИУ «МЭИ» глава РусГидро Виктор Хмарин вручил дипломы победителям и финалистам конкурсов научных и учебных работ в области гидроэнергетики, проведенных Ассоциацией «Гидроэнергетика России» при поддержке Минэнерго РФ и Минобрнауки РФ.

Цель конкурсов – популяризация гидроэнергетики как ведущей инженерной отрасли топливно-энергетического комплекса, использующей возобновляемые источники энергии, а также развитие отраслевого образовательного потенциала и обмен научно-практическим опытом.

Одними из победителей конкурса «Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа в области гидроэнергетики среди выпускников вузов России 2020» стали работы представителей Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ».