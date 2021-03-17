"Росэлектроника" выпустила 5-миллиардный геркон

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выпустил пятимиллиардный геркон. Изделия экспортируются в 55 стран, обеспечивая долю в 14% глобального рынка. Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) производятся на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП). Они используются в качестве контактных пар в составе выключателей, тумблеров, кнопок, датчиков положения, скорости и ускорения, индикаторов перемещения и распределения сигналов, преобразователей неэлектрических величин в электрические аналоги.

Герконы активно применяются в бытовой технике (холодильниках, стиральных, сушильных, посудомоечных машинах, водонагревателях, кофеварках), в системах безопасности (сигнализаторах датчиков и детекторов), в медицинском оборудовании (кардиостимуляторах), в счетчиках электрической энергии и воды, системах контроля, управления и энергообеспечения электротранспорта, в пищевой и химической промышленности, а также в автомобильной, авиационной и ракетно-космической отраслях.

Cамым массовым и востребованным на мировом рынке герконом является МКА-14103, который поставляется более чем в 50 стран. С 2000 года было выпущено и отгружено 1,9 млрд изделий этого типа.