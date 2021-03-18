"Россети Сибирь" осветили почти 300 улиц в Республике Алтай

Энергетики монтируют светильники в рамках программы оборудования электроосвещением сельских улиц Республики Алтай, реализация которой рассчитана на три года.

Села Мыюта, Чепош и старый Бельтир, Ябоган, Курай и Кырлык до начала реализации программы погружались во тьму сразу после захода солнца. В 2019 и 2020 годах специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» заключили 132 договора на монтаж уличного освещения со всеми муниципалитетами региона.

Итогом этой работы стала установка более 2100 светодиодных светильников на опорах вдоль 285 улиц населенных пунктов региона.

Уже в этом году заявки на установку уличного освещения поданы от администраций Хабаровского и Каракокшинского, Каргонского и Верх-Уймонского сельских поселений. На их улицах скоро тоже станет светлее и безопаснее.

За всё время больше всего светодиодных светильников энергетики региона установили в Майминском районе – на его улицах появились 1772 осветительных прибора, Кош-Агачском районе – 923, и Усть-Коксинском районе – 636 новых источников света.