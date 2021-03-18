Трехдневное мероприятие с участием генерального директора Ильшата Фардиева прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В первые два дня общесистемного совещания были заслушаны доклады руководителей всех филиалов компании. Консолидация этих выступлений помогла собрать в единую картину события, происходившие во всех структурных подразделениях компании в сложных условиях 2020-ого года, а также наметить пути решения застарелых проблем, и определить векторы развития на местах. В завершающий день генеральный директор поблагодарил за проделанную работу филиалы и предоставил слово первому докладчику.

С итогами деятельности Производственной системы «Энергия» в прошлом году выступила начальник отдела организации и развития Бережливого производства Гулюся Бурганова. Освещая традиционную работу в этом направлении, она сообщила достигнутые в 2020 году результаты: по различным направлениям было внедрено 18 177 кайдзен-предложений (2,6 предложения на человека), 47 кайдзен-проектов (на уровне компании реализовано 17 проектов, 9 – тиражировано). Экономический эффект от реализации инициатив работников превысил 350 миллионов рублей, выплаты сотрудникам составили более 13 миллионов рублей.

Также были озвучены итоги конкурса Производственной Системы «Энергия» в 2020 году: в рамках компании лидерство второй год подряд удерживают коллективы Чистопольских электрических сетей ( номинация «Лучший филиал») и подстанции «Щелоков» (номинация « Лучший РЭС(ПС)».

Одной из важных задач на 2021 год является усиление работы по стандартизации эффективных решений для компании. «Сотрудники в филиалах реализуют множество интересных предложений, направленных на изготовление инструментов и приспособлений для работы, самые востребованные из них в дальнейшем необходимо воплощать в заводском исполнении для тиражирования по компании в целом», - отметила спикер, приведя в качестве примера несколько предложений, реализованных сотрудниками ЧЭС. Самым ярким достижением филиала в прошлом году стало получение патента на изобретение: вспомогательная раздвижная траверса для ВЛ 0,4 кВ. зарегистрирована в качестве интеллектуальной собственности компании.

Большое внимание в докладе было уделено и целям компании на 2021 год, среди которых: достижение целевых значений стратегических показателей развития компании, повышение уровня вовлеченности персонала в процессы улучшений, обмен положительным опытом работы, развитие человеческого потенциала и повышение эффективности бизнес-процессов, а также получение бронзового уровня соответствия Производственной системы «Энергия» критериям Всеобщей ПС «Тойота». Предполагается, что при условии снятия ограничений, аудит будет проведен представителями японской компании «Toyota Engineering Corporation» в июле 2021 года.

Итоги работы АО «Сетевая компания» за 2020 год, актуальные проблемы и задачи на 2021 год осветила в своем выступлении заместитель генерального директора – директор по экономике и реализации услуг Наталья Назарова, представившая их в сравнении с показателями Республики Татарстан в целом. Актуальным для компании в сложных условиях прошлого года являлось снижение объемов электропотребления крупных потребителей в республике, наличие дебиторской задолженности по энергосбытовым компаниям, деятельность в направлении сокращения потерь электроэнергии. Проведенные в компании мероприятия по оптимизации расходов позволили получить положительный финансовый результат в целом по компании.

Объем полезного отпуска электроэнергии составил 24,2 млрд. кВтч, выручка и себестоимость по основным видам деятельности – 27 989 млн. рублей и 25 832 млн. рублей соответственно. В 2020 году произошло улучшение показателей надежности SAIDI и SAIFI ( уменьшение продолжительности и частоты аварийных отключений – на 4,9% и 1,5 %). Стабильный рост демонстрировали и показатели в области технологического присоединения: количество поданных заявок возросло на 31%, исполненных договоров – на 16%).

В докладе было уделено внимание кадровой работе: как достижениям – ежегодной индексации заработной платы даже в условиях пандемии, так и проблемным вопросам текучести кадров. В этой связи генеральный директор дал поручение проанализировать причины увольнения специалистов, выделить наиболее востребованные профессии и проработать подготовку специалистов по этим направлениям в профильных учебных учреждениях.

В ходе совещания была озвучена философская концепция «Золотого колеса» стратегии АО «Сетевая компания», в которую вписаны все ключевые бизнес-процессы компании, обеспечивающие процесс непрерывного развития. «Золотое колесо, постоянно вращаясь, дает нам возможность развивать клиентоцентричную модель – с идеальным продуктом и персоналом, при этом не совершая дорогостоящих ошибок», - подчеркнула Н.Назарова, перейдя к детальным пояснениям составляющих этого процесса.

Наряду с традиционными направлениями: инвестиционной деятельностью, консолидацией объектов электросетевого хозяйства, автоматизацией бизнес-процессов внутри компании, внедрением новых технологий – установкой интеллектуальных приборов учета и производством работой под напряжением - были заявлены новые векторы развития компании, в которых предполагается двигаться уже в ближайшие время: цифровая трансформация, развитие зарядной инфраструктуры и прочих видов услуг, расширяющих возможности для увеличения нетарифной выручки, а также повышающих имидж компании.

Так, например, в этом году согласно Дорожной карте по реализации проекта развития инфраструктуры для электротранспорта АО «Сетевой компанией» планируется построить 15 зарядных станций для электромобилей.

Такую нацеленность компании на развитие передовых методов работы подтвердил в завершающем выступлении и генеральный директор компании Ильшат Фардиев: «Мы с вами убеждались не раз, что наша компания занимается не просто эксплуатацией и ремонтом существующего электросетевого хозяйства, наши инициативы, одобренные на федеральном уровне, позволяют нам называть себя инновационным предприятием», - оценил он итоги деятельности компании в истекшем году и посоветовал все сотрудникам не снижать темпов и вычленять в своей деятельности самое важное, которое будет иметь впоследствии долговременный эффект.