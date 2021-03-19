Александр Гусев: не надо держать аудиторию за идиотов

слева направо: М. Третьяков, В. Широмыгин, Г. Мещанов, И. Шайнога, А. Гусев слева направо: Н. Зинченко, А. Гусев, Ю. Ежелев

По следам выставки Cabex 2021 и отраслевых новостей в пятничном эфире шоу RusCable Live выступил генеральный директор РусКабель Александр Гусев. Поговорили про Марпосадкабель, новый кабельный сезон, юридическую помощь электротехникам, кабельную “тэушку”, любимые заводы, и лучший кабель, уважении к профессии кабельщик и к производителю и личных планах на работу в отрасли.

– Расскажите свои впечатления о выставке Cabex после событий 2020 года.

– Я слышал разные мнения. Если люди, которые считают что выставочный бизнес умер в принципе, а есть те, кто считает, что живое общение не заменить ничем. Я сторонник второго мнения. На мой взгляд, выставка Cabex 2021 прошла успешно. Появились новые игроки, новые люди – новые лица это всегда интересно. Выставки для кабельщиков нужны, безусловно. Мне все понравилось: активности, как было все организовано, но мне не нравится сам Экспоцентр. Взять хотя бы парковку...трафик в этом районе в принципе. В Сокольниках своя атмосфера. Но, с точки зрения эффективности – эта выставка была нужна, потому что март это начало отраслевого сезона.

– В марте в принципе много было событий – собрание АЭК, снос Севкабель, покупка предприятий Акроном, смена собственников Росската, снижение ограничений по карантину, ощущение, что назрели изменения в отрасли.

– Мы живем в очень интересное время. Сейчас идет сдвиг “тектонических плит” развития кабельной промышленности. Это не громкие слова, это очень серьезное время и посмотрите, как много событий сейчас происходит. Мы, как компания с 20-летним опытом работы на этом рынке, можем выводить аналитику, давать прогнозы, даже самые смелые.

Начнем с Ассоциации “Электрокабель”, история общения с которой у нас самих очень богатая. Что это за Ассоциация? Это содружество людей, компаний, имеющих непосредственное отношение к кабельному бизнесу: и полимерщики, и трейдеры, и сами производители. В этом году в АЭК вступило 8 организаций. По моим данным хотело вступить гораздо больше, но не каждый пройдет такой жесткий отбор. Чтобы вступить от момента идеи вступить и реального вступления может пройти много времени. Лично я считаю что эти меры надо смягчать. Я считаю, каждый должен иметь право находится в содружестве.

Давайте судить по тому, что было сделано? Посчитайте, сколько денег сэкономлено на утильсборе? Вот прямая выгода от деятельности коммерческого партнерства для всей отрасли.

Отраслевые министерства – это то, что радикально сократит время общения между чиновниками и отраслевиками. Это возможно только благодаря Ассоциации, а GR направление является приоритетным в таких объединениях. Законотворчество происходит исключительно в диалоге с промышленниками. Чем больше Ассоциация знает о нуждах отрасли, многих организаций, тем эффективнее работа. Нужно выстраивать механизм взаимодействия так, чтобы было выгодно всем участникам диалога.

– Нам пишут в комментариях “замечаю, что Рускабель пытается при любом удобном случае подмочить Честную позицию”, хотя ты был в офисе АЧП и брал интервью как старинные друзья. Что же изменилось? Прокомментируй пожалуйста.

– Жаль, что это сообщение пишет аноним. Я отвечу так. Представьте, вы владельцы шоу “Песня года”. Вы приглашаете тех, кто сейчас в тренде. Ваша работа освещать, правильно? Представьте себе , что появился некий исполнитель с хитом, возьмете его в эфир?

– Если хит, то да.

– Вот. Проходит год, второй, а этот исполнитель по прежнему исполняет один и тот же хит. Вы его возьмете в эфир?



– Нет.

– Я ответил на ваш вопрос?

– Вполне.

– Если мы говорим о работе – то ответ такой. Если вопрос личный – не считаю правильным обсуждать это в эфире. У меня со всеми отличные отношения. Я не знаю какие у них отношения со мной, но у меня отличные. Потому что моя миссия – объединять людей.

Я наверно самый счастливый человек на кабельном рынке. Мне повезло общаться с таким широким спектром людей, совершенно разными – люблю форумчан и уважаю, мне симпатичны все кто занимаются производством и каждый их них достоин отдельного уважения. Обычно бывает как – общаешься в “тусовке” и ты в ней живешь. А мне интересно пообщаться с менеджером, со студентом, я и сам им был. Кстати, каждый год приходит к нам на стенд группа студентов МЭИ и я всегда стараюсь дать новый совет. Например, стараться устроиться на производственную практику.



Но и слишком много информации тоже не всегда хорошо, ведь есть поговорка “знания преумножают скорбь”... поэтому я не могу делиться всем. Но общую картинку я имею и благодаря этой аналитике я выстраиваю стратегию развития медиахолдинга.

– В связи с этим не могу не спросить про 16 марта и ролик про Марпосадкабель. К нам подходили на стенде и спрашивали “ну что, ну как?”, так как у нас есть реклама компании. Расскажи свое мнение об этом видео.

– Да, на и на Форуме эта тема активно обсуждается. Давайте по пунктам. То, что люди интересуются – это огромный плюс, значит мы умеем делать рекламу. Лично мое мнение таково: огромное спасибо авторам ролика. Они смогли наглядно продемонстрировать насколько практически любой кабельный завод не защищен от провокаторов и недобросовестных трейдеров. Это видео наглядно показывает, как можно обманным путем прогнуть производственное предприятие. Вы не пробовали с этого ракурса посмотреть? Если вы меня спросите поддерживаю ли я контрафакт или недобросовестную конкуренцию я однозначно отвечу - нет.

Я хочу как любой нормальный человек зайти в магазин и купить провод не задумываясь о том, что мне надо брать на сечение больше, сгорит он или не сгорит. Конечно, мы все кабельщики и прекрасно понимаем, что не сгорит. Но тем не менее, все равно хочется взять то, что соответствует тому, что написано на этикетке. Когда вам говорят одно а продают другое – это обман покупателя. Когда вам продают продукт, а у него тех показатели которые не соответствуют тому, чему должны соответствовать -это фальсификат. Когда вам продают кабель, а на нем написано “РусКабель”, “Севкабель”, да кто угодно, а это на самом деле не имеет отношения к производителю, который написан на оболочке - это контрафакт. Но чтобы это констатировать необходимо иметь этот кабель на руках. Как сказано в одном известном фильме: “Покажите, какие есть ваши доказательства”. Я слишком давно на рынке пиара, чтобы не видеть очевидных моментов.

И самое главное: не надо относиться к своей аудитории как к идиотам. Всегда уважайте тех людей, которые смотрят и читают вас и которые воспринимают вас как источник, достойный уважения. Возможно я резковат, но я считаю, что ни в каких случаях нельзя переходить на личности. Если мы говорим об этом заводе, о Юрии Кочеихине, я считаю что он сам должен сделать выбор, что ему делать. Либо сказать “да, я ужасный человек и нарушаю закон, простите меня пожалуйста”, либо сказать что-то другое и возможно не только сказать. Это должен сделать только он и никто другой.

– Повторите мысль. Незащищенность заводов? Действительно можно позвонить и купить фальсификат.

– Не вижу ничего зазорного в том, чтобы купить свою конструкцию для себя - на дачу, времянка, бельевая веревка. Если у меня есть своя документация. Поймите, всегда нужно соблюдать закон. Если вопрос вы ставите так: можно ли позвонить на завод и попросить сделать то, что ты хочешь – можно. Просто этот вопрос в некоторых структурах может решаться на другом уровне. Назвать имена? Не назову, за руку не ловил. Если вы работаете долго на рынке и знаете его внутреннюю сторону эти вещи не должны вызывать эффект “вау! что он несет?!”. Давайте смотреть правде в глаза и давайте ее говорить. Не надо считать свою аудиторию идиотами, чтобы пытаться им что-то навязать.

Любые доказательства должны подкрепляться конкретными документированными материалами. Доказательство – это решение суда.

– На Рускабеле мы много раз сталкивались с делами о нарушении деловой репутации, суды. У нас теперь есть отраслевая юридическая служба. Расскажите поподробнее.

– Да, 16 марта такая служба у нас действительно открылась. Мы планируем помогать предприятиям электротехнической отрасли в арбитражах (задолженность, деловая репутация). Почему мы? Мы знаем специфику рынка, мы знаем как он устроен. У наших юристов колоссальный опыт работы с 2005 года. Поверьте, у меня самого огромный опыт судебных и досудебных разбирательств и знаю, насколько важен хороший юрист. Хочу обратить внимание на то, что когда юрист входит в штат компании у него происходит некая профдеформация. Приоритетом в работе для него становится не победа, а фиксация того, что он сделал все возможное. А у нас другие задачи – сделать возможное и невозможное. Очень скоро будет подробная информация о такой службе. Обратиться можно уже сейчас 8 495 229 33 36.

– Тут комментарий поступил в чат эфира: не с заводами надо воевать, а с теми про продает. Что скажете?

– Лет шесть назад одна организация, которая хотела стать честной, собрала кабельщиков, чтобы объявить о том что теперь ребята мы больше не хотим продавать плохой кабель, не хотим продавать фальсификат. Давайте работать честно и правильно. Я попросил слово и задал один вопрос “если не хотите - то не покупайте, тогда рынок фальсификата значительно уменьшится. И все!” Если есть спрос, то предложение найдется всегда. Бороться надо не со следствием, а с причиной. И это одна из задач, в том числе, Ассоциации “Электрокабель”.

– На выставке был стенд с надписью: “кабель по ТУ можно купить тут.”

– Это Орловский кабельный завод и надо понимать, что это стеб. Настолько прочно вошло в обиход слово “тэушка”, что просто караул. Давайте разделим понятия. ТУ это не хуже ГОСТ. ТУ – технические условия, это документ, на основании которого производят кабель. ТУ должен соответствовать ГОСТ. Все кабели всех заводов изготавливаются по ТУ. Если этот кабель является незаконным, значит он не соответствует своему ТУ.

– А теперь блиц-опрос. Какой завод самый лучший?

– Хороший вопрос! Я отвечу по рубрикам, мое внутреннее ощущение. Самый лучший завод – его сейчас нет, но который был на Таганке – завод Электропровод. Но бренд остался.

С точки зрения амбиций и темпов развития – это Томсккабель. Это на сегодняшний день.

Если говорить о заводе как о бизнесе – проектный бизнес, зарабатываниеденег, то это Спецкабель, ИНТЕХ, Сегмент Энерго, ССТ, Кубаньпровод. Все те предприятия, где есть маржинальность, прибыль, которую ожидают от бизнеса.

Если мы говорим о команде, коллективе я бы отметил Ункомтех. У них минимальная текучка и работает очень много специалистов высочайшего уровня. Если мы говорим о лучших в моем понимании предприятиях, куда хочется возвращаться, где стены “намолены” это Москабель. Он входит в тройку исторических предприятий. Электропровод, Севкабель и Москабель.

– Себе домой какой кабель вы бы купили?

– Лет семь, пять назад я бы сказал кольчугинский, но сейчас я бы сказал Углич. Потому что я знаю систему качества завода, я понимаю какие люди там работают, я знаю, что это завод, который не идет пока ни на какие компромиссы, в области популярных решений на сегодняшний день.

– Расскажи о планах на жизнь и карьеру.

– Недавно я брал интервью у Изяслава Пешкова. Я считаю его “папой” отечественной кабельной промышленности, если можно так выразиться. Он профессор, это великий человек, который сделал для кабельной промышленности столько, сколько не сделал ни один из ныне живущих людей. И я ему задавал подобный вопрос. В мае у него будет день рождения и вы тоже узнаете его ответ, мы опубликуем этот материал.

Он смог сделать так, чтобы кабельная подотрасль стала серьезно восприниматься в Министерстве электротехники советского союза (сейчас его нет). Кабельщики были на задворках (аксессуар, шнурки, придаток отрасли). Ему удалось поменять отношения GR-сектора к кабельной промышленности.

Что касается меня в инфопространстве мы уже достигли определенных рубежей через которые надо перешагивать и надо искать новые пути взаимодействия, но я бы хотел успеть в этой жизни сделать так чтобы слово кабельщик звучало не просто гордо, а когда кабельный завод является доминантом сделки. Когда не потребитель, не важно какого масштаба, не он диктует условия заводу, а завод диктует ему условия продажи своего кабеля. Чтобы покупатель относился с огромным трепетом без понятий отсрочка, прогиб по ценам.

Я хочу дожить до того времени когда кабельщиков будут уважать. У нас уже есть реальные примеры такого отношения, но, к сожалению, это относится к единицам – тем кто производит специальные кабели, имеет серьезнейшие бренды и шикарные связи с проектировщиками, прописывая свои марки в проекты. Посмотрите как это сделано в Европе. Вы не сможете прийти к Nexans или Prysmian и сказать “сейчас мы тебя в тендерах прогнем по максимуму, еще ты нам поставишь кабель, мы тебе заплатим 10%, а потом через полгода мы тебе заплатим остальное, может быть, а может быть и нет. Но если что – подавай на нас в суд. Мы все равно единственные потребители твоей продукции, поэтому ты в любом случае будешь зависеть от нас”.

Надо стремиться к тому, чтобы на нашем рынке такого не было. В свое время Пешкову это удалось и мне очень хочется участвовать в том, чтобы подобное уже с другими людьми на новом уровне было и у нас сегодня.

– Дайте напутствие кабельщикам на 2021 год.

– Надо уходить в ниши. Если вы хотите оставаться на плаву будьте креативными как Моряков, будьте понимающими как заводы, производящие специальный кабель, будьте мощными как крупнейшие холдинги и впитывайте лучшее от них. А самое главное - берегите тех людей, которые рядом с вами.



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