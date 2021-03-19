Группа Legrand анонсирует выпуск обновленной серии осветительных приборов для промышленных шкафов. В основе предложения лежат светильники со светодиодными источниками света и механизмом как традиционного, так и автоматизированного включения. Все новые продукты имеют поворотное крепление.

Новая серия включает осветительный прибор с возможностью магнитного крепления. Данное устройство также имеет датчик движения, обеспечивающий автоматическое включение при появлении человека и открытии двери. Благодаря светодиодной технологии источник света имеет низкий уровень потребляемой мощности и более высокую световую отдачу. Такое решение станет востребовано в ИТ-шкафах за счет удобства установки и обеспечения безопасности. Предложение дополняет светильник с датчиком движения со встроенной розеткой французского или немецкого стандарта, крепление такого прибора осуществляется на винтах.

Более экономичный вариант из новой серии – светильник с выключателем, монтаж которого производится классическим способом на винты. Основу прибора составляет LED-лампа, обеспечивая освещенность от 610 лк на расстоянии до 450 мм до 60 лк при отдаленности на 1950 мм. Все новые светодиодные приборы поставляются с кабелем для подключения в комплекте. Благодаря отсутствию ПРА светодиодные приборы не создают помех и могут использоваться в щитах автоматики.

В ассортименте также остается доступен светильник с розеткой и люминесцентной лампой для обычных НКУ.

Осветительные приборы новой линейки имеют компактный размер ламп для расширения возможности их установки, а габариты светильников адаптированы под промышленные шкафы и щиты любой серии Группы Legrand. Широкий ассортимент новинок позволит подобрать нужный прибор под объекты разных секторов.