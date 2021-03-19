Специалисты Черноморского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» в 2021 году провели модернизацию ряда энергообъектов в селе Оленевка.

В марте 2021 года энергетики завершили монтаж трансформаторной подстанции (ТП) для обеспечения перспективного развития нового жилого массива по улице Греческой. Кроме того, в феврале текущего года была закончена реконструкция двух ТП с заменой устаревшего оборудования на более энергоемкое и надежное - данные работы улучшили качество и надежность электроснабжения жителей улиц Кирова, Ленина и расположенных на прилегающей территории церкви и магазинов (всего около 100 абонентов).

Также в течение 2020 года в Оленевке была проведена масштабная работа в сетях предприятия для подключения социально значимых объектов района. Так, для электроснабжения электроустановок канализационных насосных станций в рамках строительства биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов энергетики Черноморского РЭС построили три новых ТП, установили 28 опор для линии электропередачи и проложили провод длиной более двух километров.

Кроме того, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили подключение к электрическим сетям артезианской скважины в районе улицы Ленина, выполнив монтаж мачтовой трансформаторной подстанции 160-10/0,4 с установкой 20 опор и прокладкой провода воздушной линии общей длиной около полутора километров.

Для обеспечения электроснабжения электроустановок ретранслятора (ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть») в рамках сетевого строительства энергетики построили новую ТП, развернули ЛЭП с использованием 24 опор и более двух километров провода.

Планомерная модернизация и техническое перевооружение электросетевой инфраструктуры Республики Крым позволяет сокращать потери электроэнергии, обеспечивать растущую потребность в электроснабжении абонентов и значительно минимизирует риск аварийных отключений.