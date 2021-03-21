С 16 по 18 марта 2021 года компания «Изолятор» впервые публично представила образцы производимых стресс-конусов кабельных муфт на 19-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex в московском «Экспоцентре».

Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex — самая крупная в России в своей отрасли.

Участниками выставки являются российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, инструментов и оборудования для монтажа кабеля, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

Посетители выставки — руководители и специалисты предприятий специализированной торговли, строительно-монтажных организаций, компаний-конечных заказчиков кабельно-проводниковой продукции, отвечающие за выбор кабеля и проводов, а также сопутствующего оборудования и изделий.

Организаторы выставки: Международная выставочная компания, Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП), Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции «Международная ассоциация «Электрокабель» (Ассоциация «Электрокабель»).

Торжественное открытие выставки Cabex 2021

В работе выставки приняли участие генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и представители руководства ООО «Изолятор-АКС» — предприятия по выпуску высоковольтной кабельной арматуры в структуре компании «Изолятор», которое объединяет разработку, производство, испытания и продажи соединительных и концевых муфт, а также кабельных вводов на классы напряжения 110 и 220 кВ для сечения кабеля от 185 до 2500 мм2.

Александр Славинский (слева на переднем плане) на торжественном открытии выставки Cabex 2021

Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2021

Предприятие ООО «Изолятор-АКС» представляли:

заместитель генерального директора Эллада Исмайлова,

технический директор Виктор Пшеннов,

заместитель технического директора Александр Данилов,

начальник сервисного центра Сергей Кодемаскин.

Стресс-конусы кабельных муфт класса напряжения 220 кВ производства «Изолятор-АКС» демонстрировались на выставочном стенде Торгового дома «Ункомтех» (ТД «Ункомтех») — крупнейшего поставщика кабельно-проводниковой продукции в России и СНГ, торгового представителя заводов «Иркутсккабель» и «Кирскабель», а также давнего партнера компании «Изолятор».

Представители руководства ООО «Изолятор-АКС» демонстрируют образцы продукции предприятия — стресс-конусы кабельных муфт класса напряжения 220 кВ. На снимке слева направо: Александр Данилов, Виктор Пшеннов, Эллада Исмайлова и Сергей Кодемаскин

Рядом с выставочным образцом — подробный каталог продукции «Изолятор-АКС»

В ходе Cabex 2021 представители «Изолятора» заслушали доклады пленарной сессии и Научно-технической конференции «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики», посвященной достижениям и основным тенденциям развития кабельной промышленности в России и мире.

Научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики» в рамках деловой программы выставки Cabex 2021

Во время посещения выставочных стендов кабельных заводов завязывались деловые контакты, обсуждались направления и перспективы потенциального сотрудничества.

Александр Славинский и Виктор Пшеннов на объединенном стенде Ассоциации «Электрокабель» и ВНИИКП

Виктор Пшеннов на стенде предприятия «Камский кабель»

Наряду с официальными мероприятиями выставка была насыщена неформальными кулуарными встречами с представителями руководства ведущих отраслевых организаций. Среди них — президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, генеральный директор Управляющей компании «Ункомтех» Игорь Шайнога, генеральный директор ТД «Ункомтех» Сергей Чирков, первый заместитель генерального директора распределительной электросетевой компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев, заместитель генерального директора — директор по общеотраслевым вопросам и инновационному развитию ВНИИКП Евгений Васильев, заведующий кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники и электрификации Национального исследовательского университета «МЭИ» Сергей Серебрянников…

Результатами этих встреч вместе с обменом полезной профессиональной информацией стали намеченные шаги по развитию совместной деятельности на взаимозаинтересованной и долгосрочной основе.

Встречи с партнерами на выставке Cabex 2021. На снимке слева направо: заместитель генерального директора — директор по общеотраслевым вопросам и инновационному развитию ВНИИКП Евгений Васильев, президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков и Александр Славинский

На снимке слева направо: директор по развитию информационных систем ТД «Ункомтех» Александр Афанасьев, генеральный директор ТД «Ункомтех» Сергей Чирков, Александр Славинский и Виктор Пшеннов

Заведующий кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники и электрификации Национального исследовательского университета «МЭИ» Сергей Серебрянников и Александр Славинский

Всего в выставке Cabex 2021 приняло участие 140 компаний, представивших новинки российского рынка кабельно-проводниковой продукции, и посетило более 4000 специалистов.