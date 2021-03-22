Комитет Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку рассмотрел и поддержал предложения директора филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергея Козлова о направлении дополнительного финансирования на проекты по внедрению автономных гибридных установок (АГЭУ) в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) Бурятии.

АГЭУ — это солнечные электростанции, сопряженные с дизель-генераторами и аккумуляторами. В дневные часы электричество вырабатывает солнечная установка, накапливая избыток в аккумулятор, дизель-генератор включается на пике потребления — обычно в утренние и вечерние часы. Ночью расходуется накопленная электроэнергия. Мини-АГЭУ разработаны специально для изолированных районов без доступа к электрическим сетям или как альтернативный вариант традиционного подключения к сети потребителей максимальной мощностью до 15 киловатт (кВ).

Напомним, в Бурятии действует уникальная программа Правительства Республики, благодаря которой фермерам компенсируют 95% расходов на установку солнечных станций. Всего за последние годы в Бурятии запущено в работу 28 таких установок. С начала 2021 года уже пять АГЭУ введены в строй, (за четыре из них фермерам уже вернули деньги). Так как эта программа вызывает большой интерес у сельских предпринимателей, появилась потребность увеличить ее финансирование. По подсчетам энергетиков, в 2021 году для электроснабжения удаленных КФХ необходимо дополнительно установить 13 мини-АГЭУ на сумму 18,2 млн рублей (сверх запланированного ранее финансирования). Поэтому требуется рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидий.

– Компания «Россети Сибирь» в Бурятии активно поддерживает внедрение АГЭУ. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы позволяет не строить протяженные линии электропередачи для обеспечения электроснабжения фермерских хозяйств и избежать значительного роста тарифов на передачу электрической энергии, а также роста конечной стоимости за кВт⋅ч электроэнергии для потребителей. Благодаря установке 28 таких гибридных электростанций, удалось сэкономить почти 300 миллионов рублей. Не вызывает сомнения, что программа работает и очень востребована, – отметил директор филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов.

Республика Бурятия является регионом с очень высокой долей малых форм хозяйствования в аграрном производстве. Отсутствие постоянного электроснабжения в таких фермерских хозяйствах (КФХ) не только осложняет их деятельность, но и существенно понижает возможность как их дальнейшего развития, так и отрасли в целом. Главной проблемой остается отдаленность и труднодоступность (большинство хозяйств удалены от электрических сетей на три километра и более). Решение проблемы с электроснабжением энергетики видят в широком внедрение мини-АГЭУ. Правительство Бурятии поддерживает это направление развития и предоставляет субсидии из республиканского бюджета, компенсируя 95 % затрат на приобретение и установку мини-АГЭУ.

По информации предоставленной Минсельхозом Республики Бурятия, 27 КФХ региона уже воспользовались государственной поддержкой на общую сумму порядка 20 млн рублей.