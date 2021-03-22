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"Россети ФСК ЕЭС" для электроснабжения ГОК "Инаглинский" в Якутии построит энергообъекты на 2,5 млрд рублей

Россети ФСК ЕЭС для электроснабжения ГОК Инаглинский в Якутии построит энергообъекты на 2,5 млрд рублей

22 марта 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Началось создание схемы внешнего электроснабжения якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» – Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский». До конца 2021 года «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») введет в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Налдинская» и заходы протяженностью 13,8 км от действующей ЛЭП. Максимальная мощность технологического присоединения составит 57,98 МВт.

Работы выполняются в районах со сложными климатическими условиями: перепады температуры в диапазоне от +38 до -57°С, ветровые нагрузки до 27 м/с. При строительстве применяются технологические решения, нацеленные на минимизацию рисков нарушений электроснабжения.

Управление первичным и вторичным оборудованием подстанции 220 кВ «Налдинская» будет осуществляться в удаленном режиме с автоматизированного рабочего места оперативного персонала с применением цифровых протоколов обмена данными. Силовое оборудование (четыре трансформатора общей мощностью 176 МВА) будет оснащено современной системой мониторинга для контроля ключевых параметров работы в режиме реального времени.

На территории объекта построят открытое распределительное устройство (РУ) 220 кВ, на которое будут заведены заходы от действующей ЛЭП 220 кВ для электрической связи с подстанцией 220 кВ «НПС-18» и крупнейшей электростанцией Якутии – Нерюнгринской ГРЭС. Также будут возведены РУ закрытого типа 35 кВ, 6,6 кВ и 6,3 кВ, что позволит защитить коммутационное оборудование от воздействия окружающей среды, увеличить надежность и безопасность.

Для уменьшения реактивной составляющей и повышения качества передаваемой электроэнергии будут применены токоограничивающие реакторы и дугогасящие агрегаты. Кроме того, энергообъект оснастят интеллектуальными устройствами релейной защиты, автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии. Более 90% всего применяемого оборудования произведено в России.

Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» – проект группы компаний «Колмар», объединяющей угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Предприятие ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций – более 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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