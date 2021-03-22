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"Россети ФСК ЕЭС" установит более 10 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи Северо-Запада

Россети ФСК ЕЭС установит более 10 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи Северо-Запада

22 марта 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы буду проведены на 73 ЛЭП в девяти регионах Северо-Запада, Смоленской и Брянской областях Центрального Федерального округа с общей численностью населения 14,4 млн человек. На данный момент выполнена замена 674 единиц на пяти линиях электропередачи Ленинградской и Брянской областей, из них большая часть на 330 кВ «Гатчинская – Южная», обеспечивающей надежность выдачи мощности Ленинградской АЭС и участвующей в электроснабжении Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и южных районов Ленинградской области.

Для замены используются изоляторы из закаленного стекла. Их преимуществом является высокая механическая прочность, что способствует более продолжительному сроку эксплуатации, а также наличие особого профиля изолирующей детали, который предохраняет гирлянду изоляторов от загрязнения. Кроме того, контроль за состоянием стеклянных изоляторов значительно проще – на них хорошо заметны возможные дефекты.

Наибольший объем работ будет проведен на линиях электропередачи в Ленинградской области: более 3 тыс. изоляторов заменят на ЛЭП 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская», по 1,4 тыс. на двух цепях 220 кВ «Восточная – Ручьи» и 746 единиц на 330 кВ «Восточная – Выборгская».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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