Администрация морского порта Таллина заключила договор о покупке электроэнергии, выработанной из ВИЭ, с эстонским энергохолдингом Eesti Energia*. В соответствии с соглашением Eesti Energia в 2021 г. поставит Таллиннскому порту 10 ГВт*ч электроэнергии, выработанной объектами ВИЭ-генерации. Теперь для электроснабжения портовой инфраструктуры будет использоваться только «зеленая» электроэнергия, произведенная в Эстонии, что позволит сократить выбросы CO2 на ≈7 тыс. т ежегодно.

По словам, начальника отдела управления по охране окружающей среды Таллиннского порта Эллен Каасик, администрация порта постоянно работает над сокращением негативного воздействия портовой инфраструктуры на окружающую среду за счет повышения энергоэффективности и более широкого использования ВИЭ. Что касается Eesti Energia, то в 2020 г. находящиеся в управлении холдинга объекты генерации на базе ВИЭ выработали 1,5 ТВт*ч электроэнергии, что составило 40% от общего объема произведенной Eesti Energia электроэнергии. Почти 55 тыс. клиентов Eesti Energia уже используют электроэнергию, выработанную из ВИЭ. Каждый третий новый покупатель выбирает пакет экологически чистой электроэнергии и тем самым способствует ускорению развития ВИЭ-генерации. В прошлом году Eesti Energia построила для своих клиентов около 300 СЭС суммарной мощностью 8 МВт, а выбросы CO2 энергообъектами, находящимися в управлении холдинга, с 2018 г. сократились втрое.

Официальный сайт Eesti Energia

* Eesti Energia – международный энергетический холдинг, основанный в Эстонии в 1939 г. Eesti Energia –участник рынков электроэнергии и газа в странах Балтии, Финляндии и Польше, а также участник международного рынка жидких видов топлива.