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В Курской области создают особую экономическую зону площадью 245 га

В Курской области создают особую экономическую зону площадью 245 га

23 марта 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ ТРЕТИЙ ПОЛЮС, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Металлургия Машиностроение 
Источник: 46tv.ru

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В Курской области прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Обсуждали ход создания в регионе особой экономической зоны. Она уже получила название - «Третий полюс». ОЭЗ находится в Железногорске и Железногорском районе. В нее вошли 22 земельных участка общей площадью 245 гектаров.

Если будет необходимость, территорию можно расширить еще больше. Особая экономическая зона - это территория, имеющая особый юридический статус и льготные экономические условия для инвесторов. Резиденты получат ряд налоговых преференций, а также гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна». Сообщается, что вести этот проект будет региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Первые резиденты уже обозначены. Это компании «МГБЖ», «Вагонмаш» и «ТД «Кварц».

- Якорным проектом «Третьего полюса» должно стать строительство завода по производству горячебрикетированного железа, - отмечают в администрации Курской области. - На первом этапе объем инвестиций в новые производства на территории особой экономической зоны должен составить около 55 млрд рублей. Регион может получить порядка 650 новых рабочих мест.

Обсуждали на заседании и инновационные разработки ЮЗГУ, которые довольно привлекательны для инвесторов. В активе вуза - более 50 проектов, которые могут заинтересовать промышленные предприятия региона.

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Источник: 46tv.ru

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