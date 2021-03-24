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Антиобледенительное покрытие стартапа ФИОП РОСНАНО успешно испытано в РЖД

Антиобледенительное покрытие стартапа ФИОП РОСНАНО успешно испытано в РЖД

24 марта 2021, 15:15
Рубрика: Инновации
Метки: РОСНАНО, ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ
Источник: РОСНАНО

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Новости компании

Антиобледенительная эмаль «ФОРС» производства компании «ЖНФ» Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО) успешно прошла натурные контрольные испытания на подвижном составе «Российских железных дорог» (РЖД). Исследования проводились в течение всего зимнего сезона на электропоезде сообщением Новокузнецк — Новосибирск. Инновационная разработка позволяет решить извечную проблему железнодорожников — обледенение подвагонного оборудования, которое сильно осложняет эксплуатацию вагонного парка.

Комиссия по итогам обследования обработанного антиобледенительным покрытием подвагонного пространства констатировала значительное снижение скопления снега на механической части вагона электропоезда, а также полное отсутствие наледи и напрессованного снега. Ранее инновационная антиобледенительная эмаль успешно прошла сертификацию во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) Роспотребнадзора РФ.

«Эффективность антиобледенительного покрытия «ФОРС» основана на двух компонентах — один позволяет покрытию крепко и долго держаться на обрабатываемой поверхности, а второй не дает влаге и снегу задерживаться на поверхности и образовывать ледяные наросты. В отличие от существующих на рынке красок, «ФОРС» имеет оптимальную стоимость и повышенную устойчивость к истиранию, что продлевает срок его эффективного использования вплоть до несколько зимних сезонов», — пояснил Максим Чепезубов, генеральный директор Наноцентра Мордовии.

Полученный по итогам испытаний акт о подтверждении заявленных характеристик покрытия «ФОРС» даст технологической компании «ЖНФ» право поставлять свою продукцию структурам РЖД для защиты электропоездов от наледи и налипания снега. Отправка первой партии эмали возможна уже во II квартале этого года.

Предотвращение льдообразования, а не борьба с ним — новый тренд в решении проблемы. Тема актуальна не только для РЖД, но и коммунальной сферы, например, в целях предотвращения образования наледи на крышах зданий. Организациям, обслуживающих муниципальные, социальные учреждения и жилые дома, выгоднее не сбивать еженедельно сосульки, а позаботиться, чтобы они не появлялись. Антиобледенительное покрытие «ФОРС» уже второй сезон помогает бороться с наледью на карнизах зданий в Москве, Саранске и других городах.

«В этом году технологическая компания «ЖНФ» планирует расширять географию своего присутствия за счет дилеров, подрядных и обслуживающих организаций не только в регионах России, но и странах ближнего зарубежья», — добавил руководитель Наноцентра Мордовии.

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.

Подробнее о Фонде — fiop.site
Подробнее о сделанном за 10 лет в проекте «Победа будет за нано!» — fiop.site/10-let/

 

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, занятую строительством и продажами продуктовых стартапов в material-based индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать разработки и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней доступ сразу нескольким региональным экосистемам. Основные направления специализации: силовая электроника, светотехника, приборостроение, нанотехнологии в строительстве.

Подробнее о компании — cnnrm.ru

 

Технологическая компания «Жидкофазные нанокомпозиты и фторполимеры» («ЖНФ») занимается производством антиоблединительных покрытий. В основе рецептуры используются высокоэффективные фторированные полимеры российского производства. Разработанные антиобледенительные покрытия отличаются простотой нанесения и эксплуатации (наносятся как обычная краска). Продукты стартапа применяются для снижения снеговой нагрузки с фасадов зданий и защиты крупногабаритных металлоконструкций от обледенения и коррозии.

Подробнее о компании — fors-rm.ru

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Источник: РОСНАНО

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