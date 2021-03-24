Баимскую энергию оплатит инвестор за счет тарифа

Строительство атомных энергоблоков для электроснабжения Баимского ГОКа в Чукотском АО, скорее всего, будет оплачено за счет тарифа на электроэнергию для инвестора проекта — KAZ Minerals, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Ранее вице-премьеры РФ Александр Новак и Юрий Трутнев поручили ведомствам и компаниям дополнительно проработать варианты "Новатэка" и "Росатома" для электроснабжения Баимского ГОКа.

Летом прошлого года власти РФ приняли предварительное решение о сооружении ТЭС в порту у мыса Наглёйнын — Песчатка и подстанции 220 кВ Наглёйнын — то есть был выбран вариант "Новатэка" со строительством плавучей СПГ-станции. Однако теперь в приоритете вариант "Росатома" с модернизированными атомными плавучими энергоблоками, рассказал Грабчак.

"Финансирование проекта будет осуществляться за счет тарифа для инвестора. Там есть определенные условия, на которых этот проект функционирует, работает, окупается. Там 6 рублей с копейками тариф для них, причем он позволяет обеспечить окупаемость строительства этих атомных блоков. То есть государство с точки зрения строительства генерации ни копейки не вкладывает", — ответил он на вопрос о схеме финансирования электроснабжения для Баимского ГОКа. "Это приоритетный вариант. Сейчас мы, в соответствии с поручением правительства, поручением премьера этот вариант дорабатываем, досчитываем параметры: и финансовые, и технологические аспекты", — добавил Грабчак.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры. Этот медный проект приобрела казахстанская KAZ Minerals. Старт проекту строительства дал президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года. Начало работы комбината намечено на 2022 год. KAZ Minerals ноябре прошлого года оценивала проект приблизительно в 8 млрд долларов.

Баимская золотомедная площадь — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника.

Фото: © Sputnik/ Павел Львов