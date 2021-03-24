Кабельный завод "Алюр" на выставке CABEX

Выставка «Cabex» 2021 года стала 19-й по счету для Кабельного завода «Алюр». Мероприятие проходило с 16 по 18 марта на территории ЦВК «Экспоцентр». За три дня выставки стенд компании посетили более 300 представителей отрасли. В ходе деловых встреч и переговоров разрабатывались новые планы сотрудничества, стратегические пути развития.

Мы были рады вновь увидеть наших давних клиентов, с которыми за годы сотрудничества стали друзьями, и познакомиться с новыми партнерами, проявившими интерес к продукции нашей компании.