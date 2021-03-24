RusCable.Ru запустил подкасты в новом проекте Kabel.FM

Портал RusCable.Ru продолжает развивать новые форматы взаимодействия со своей аудиторией и запустил проект Кабель.FM. Кабель.FM — это «голос» кабельного бизнеса, энергетики и электротехники. Теперь узнать главные новости, услышать интересных гостей и быть на связи можно и в форме подкастов.

Подкасты - это аудиопрограммы, которые можно скачать или прослушать онлайн. Это почти радио, но в то же время подкасты отличаются от него свободой выбора времени и передач для прослушивания. Подкасты удобно слушать в дороге, на тренировке, в машине и в офисе. В век визуального контента подкастам удается быть невероятно популярными по всему миру. Почему бы и кабельной отрасли не примкнуть к этому глобальному тренду?

Ключевым подкастом на Кабель.FM стал подкаст “На проводе”. Здесь наша команда испытывает отраслевые компании на умение общаться и вести переговоры по телефону, обсуждает новые темы и анализирует ошибки вместе с экспертами программы. В качестве экспертов у нас уже успели отметиться представители компании “КабельСтар” и заводов “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и “Москабель”. Это своего рода реалити-шоу, где все телефонные разговоры записываются.

Также на Кабель.FM доступны аудиоверсии шоу RusCable Review, прямых эфиров RusCable Live и музыкальные плейлисты от отраслевых компаний и специальные подборки от авторов и редакторов RusCable.Ru.

Подкасты, шоу и эфиры Кабель.FM выходят на всех популярных платформах для прослушивания. Вы можете не меняя своих привычек поменять свой контент и слушать там, где удобно. Наши подкасты есть на платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Вконтакте и Spotify. А еще вы можете скачать любой подкаст или файл с Кабель.FM и слушать его оффлайн. И все это совершенно бесплатно.

Наша редакция открыта для сотрудничества. Если вдруг вы всегда мечтали стать подкастером, мы будем только рады поработать с вами. Если вы хотите выпускать свой подкаст, программу или шоу на Кабель.FM — пишите на почту s.kuzminov@corp.ruscable.ru. А еще в наших подкастах и на проекте Кабель.FM доступно множество рекламных возможностей. От баннеров на сайте и рекламных аудиороликов до спецпроектов и нативной рекламы в подкастах и социальных сетях. Ознакомиться с базовыми рекламными форматами вы можете в RusCable Магазине Услуг.

Слушайте отрасль, и пусть отрасль услышит вас!